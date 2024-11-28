Как Индийский океан раскалывает гигантскую плиту

Гигантская тектоническая плита, расположенная под Индийским океаном, переживает процесс раскола. Эта плита, известная как Индо-Австралийско-Карибская, медленно разделяется на две части.
Однако процесс раскола происходит с очень низкой скоростью — всего 1,7 мм в год, что делает его малозаметным для человека. Через миллионы лет плиты будут находиться на значительном расстоянии друг от друга.
Исследования показывают, что раскол происходит в результате изменений на глубине океанского дна. Хотя этот процесс медленный, два сильных землетрясения в Индийском океане в 2012 году сигнализировали о начинающихся деформациях. Эти землетрясения произошли не в зоне субдукции, как обычно, а в центре плиты, что дало учёным важные подсказки.
Команда исследователей, используя данные с океанских исследований, обнаружила на дне океана признаки деформаций, похожих на сдвиговые разломы, такие как разлом Сан-Андреас в Калифорнии.
Эта зона деформаций растянулась на десятки километров, и в некоторых местах глубина разломов достигала 120 метров. Ученые предполагают, что процесс формирования новой границы плит уже начался, хотя это займет миллионы лет.
По мнению экспертов, эти изменения не приведут к немедленным последствиям для людей, так как тектонические движения происходят чрезвычайно медленно. Однако исследования такого рода помогают понять, как образуются новые границы плит и как изменяется структура Земли.
Литосферная плита — крупный малоподвижный участок земной коры, часть литосферы.
Певец Сергей Лазарев посочувствовал Владу Топалову, который живёт с Региной Тодоренко.