Как Индийский океан раскалывает гигантскую плиту

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Гигантская тектоническая плита, расположенная под Индийским океаном, переживает процесс раскола. Эта плита, известная как Индо-Австралийско-Карибская, медленно разделяется на две части.

Фото: Freepik by freepik, PDM Земля

Однако процесс раскола происходит с очень низкой скоростью — всего 1,7 мм в год, что делает его малозаметным для человека. Через миллионы лет плиты будут находиться на значительном расстоянии друг от друга.

Исследования показывают, что раскол происходит в результате изменений на глубине океанского дна. Хотя этот процесс медленный, два сильных землетрясения в Индийском океане в 2012 году сигнализировали о начинающихся деформациях. Эти землетрясения произошли не в зоне субдукции, как обычно, а в центре плиты, что дало учёным важные подсказки.

Команда исследователей, используя данные с океанских исследований, обнаружила на дне океана признаки деформаций, похожих на сдвиговые разломы, такие как разлом Сан-Андреас в Калифорнии.

Эта зона деформаций растянулась на десятки километров, и в некоторых местах глубина разломов достигала 120 метров. Ученые предполагают, что процесс формирования новой границы плит уже начался, хотя это займет миллионы лет.

По мнению экспертов, эти изменения не приведут к немедленным последствиям для людей, так как тектонические движения происходят чрезвычайно медленно. Однако исследования такого рода помогают понять, как образуются новые границы плит и как изменяется структура Земли.

Уточнения

Литосферная плита — крупный малоподвижный участок земной коры, часть литосферы.

