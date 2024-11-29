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Пресная вода из Гренландии может остановить важнейшее океаническое течение

2:38
Наука

Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC), включающая Гольфстрим, ослабевает быстрее, чем считалось ранее. Исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, указывает, что к 2040 году течение может потерять треть своей мощности, если уровень глобальных выбросов углекислого газа останется неизменным.

Океан
Фото: unsplash.com by Tim Marshall, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Океан

AMOC играет ключевую роль в поддержании климатического баланса, перенося тепло, питательные вещества и кислород из тропиков на север и возвращая холодную воду на юг. Этот механизм удерживает температуру по обе стороны Атлантики на 5°C выше, чем она могла бы быть.

Однако исторические данные показывают, что течение уже прерывалось в прошлом, и всё больше исследований свидетельствуют о том, что изменение климата замедляет его.

Особую роль в этом процессе играет талая вода из ледников Гренландии и Арктики. Эта пресная вода, будучи менее плотной, мешает солёной воде тонуть, что замедляет циркуляцию AMOC. До сих пор её влияние редко учитывалось в моделях.

Новая климатическая модель, разработанная палеоклиматологом Лори Менвиль и её коллегой Габриэлем Понтесом из Университета Нового Южного Уэльса, впервые включила эти данные.

Согласно модели, AMOC замедляется со скоростью 0,46 свердрупа (1 миллион кубометров воды в секунду) каждое десятилетие с 1950 года. Если глобальное потепление превысит 2°C, течение может потерять 33% своей мощности. Это ослабление грозит глобальными последствиями: резким охлаждением Европы, усилением тропических штормов, изменениями в тропических лесах Амазонки и другими катастрофическими эффектами.

Хотя ранее Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) оценила вероятность остановки AMOC до 2100 года как менее 10%, новая модель вызывает сомнения в этих прогнозах. Исследователи утверждают, что риски ослабления течения были недооценены.

"Эта работа подтверждает подозрения, которые долгое время оставались без прямого подтверждения. Результаты показывают, что ослабление AMOC может происходить быстрее, чем считалось ранее", — отметил океанограф из Потсдамского института исследований воздействия климата Стефан Рамсторф.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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