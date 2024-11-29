Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Доктор Мясников раскрывает секреты о шоколаде
Что нужно знать об одежде для собак: разбор материалов и размеров
Уникальные функции внедорожников, о которых вы могли не знать
Терапевт рассказала, что нужно делать, когда поднялась температура
Смертельно опасный коктейль: почему нельзя смешивать антибиотики и спиртное
В российском регионе образовалась пробка с тысячами автомобилей
Колебания курса рубля вызваны временными факторами — ожидается восстановление
Хурма — природный источник молодости и защиты от рака
Как сделать из физалиса изумительные заготовки на зиму

ДНК неандертальцев и денисовцев продолжает влиять на современных людей

3:00
Наука

Homo sapiens, возможно, последние выжившие представители рода людей, но в прошлом мы делили планету с другими гомининами. На протяжении тысячелетий наши предки вступали в связи с неандертальцами и денисовцами, оставляя генетический след, который до сих пор влияет на нас.

ДНК
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ДНК

Новое исследование, опубликованное в Current Opinion in Genetics & Development, проливает свет на эти межвидовые взаимодействия и их последствия.

Когда Homo sapiens мигрировали из Африки, они неоднократно скрещивались с неандертальцами в Евразии, а также с тремя отдельными группами денисовцев. Это привело к появлению мозаики интрогрессированных генетических последовательностей в современном человеческом геноме.

В результате все неафриканские люди имеют около 2% генома, унаследованного от неандертальцев, а коренные жители Океании дополнительно наследуют от 2% до 5% ДНК денисовцев.

Эти гены оказали влияние на многие аспекты нашего внешнего вида, здоровья и физиологии. Например, исследования показывают, что неандертальская ДНК могла способствовать увеличению размеров носа, тогда как денисовские гены связаны с формой и шириной губ.

Кроме того, неандертальские гены могли повлиять на наш циркадный ритм, делая нас склонными к раннему пробуждению. Однако основное влияние архаичной ДНК связано с функционированием иммунной системы.

Неандертальцы и денисовцы были лучше адаптированы к патогенам Евразии, чем мигрировавшие из Африки Homo sapiens. Благодаря межвидовому скрещиванию наши предки получали выгодные гены, обеспечивающие защиту от инфекций. Однако некоторые из этих генов могут вызывать негативные последствия.

Например, один кластер неандертальских генов на хромосоме 12 связан с защитой от тяжёлых форм COVID-19, тогда как другой, на хромосоме 3, повышает восприимчивость к болезни. Также денисовская ДНК, как выяснилось в японских геномах, связана с диабетом II типа и ишемической болезнью сердца.

Несмотря на значительные достижения в изучении генетической истории Homo sapiens, остаются вопросы. Например, неизвестно, как гены архаичных гомининов повлияли на африканские популяции, а некоторые учёные предполагают, что в ДНК африканцев может присутствовать след неизвестного "призрачного" гоминина.

Авторы исследования подчёркивают, что недавние открытия не только углубляют наше понимание генетического взаимодействия между Homo sapiens, неандертальцами и денисовцами, но и демонстрируют, что это смешение имело важные последствия для фенотипа, иммунитета и эволюции современного человека.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания
Авто
Ошибка, которую часто совершают водители при включении зажигания Аудио 
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Наука и техника
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого Аудио 
Кошка мнет лапками плед? Это значит больше, чем вы думаете
Домашние животные
Кошка мнет лапками плед? Это значит больше, чем вы думаете Аудио 
Популярное
Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол

Бутерброды со шпротами — быстрый и вкусный способ сделать перекус, который порадует не только вас, но и ваших гостей.

Новая подача бутербродов со шпротами на новогодний стол
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Curiosity обнаружил на Марсе неожиданные следы прошлого
Прохор Шаляпин выпросил поездку на Мальдивы у женщины, которая парила его в бане
Как сделать вертикальную грядку из пластиковых бутылок за несколько шагов
Новая Земля — самый северный и холодный форпост России Сергей Лебедев Армения становится ближе к Западу, но в ответ получает российское вооружение Андрей Николаев В Сирии против России открыт второй фронт. Ответ Турции готовится Любовь Степушова
Российская стюардесса Emirates рассказала о своей зарплате — от каких факторов зависит доход
Почему маникюр и наращивание ресниц могут стать причиной долгих болезней
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Ошибки на огороде, которые дорого обойдутся весной
Последние материалы
В российском регионе образовалась пробка с тысячами автомобилей
В Сирии против России открыт второй фронт. Ответ Турции готовится
Как сделать из физалиса изумительные заготовки на зиму
Виктория Боня похвасталась подарком от молодого человека за 2 млн рублей
Как превратить балкон в полноценную жилую зону
Забудь о толпах. Покоряем аттракционы без очередей
Россия ввела эмбарго на поставки из страны — крупного производителя масла
Как не переварить королевские креветки: простые правила
Учёные раскрыли тайну первого этапа синтеза белка
Коррозийная защита китайских автомобилей: что нужно знать владельцу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.