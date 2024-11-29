ДНК неандертальцев и денисовцев продолжает влиять на современных людей

3:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Homo sapiens, возможно, последние выжившие представители рода людей, но в прошлом мы делили планету с другими гомининами. На протяжении тысячелетий наши предки вступали в связи с неандертальцами и денисовцами, оставляя генетический след, который до сих пор влияет на нас.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ДНК

Новое исследование, опубликованное в Current Opinion in Genetics & Development, проливает свет на эти межвидовые взаимодействия и их последствия.

Когда Homo sapiens мигрировали из Африки, они неоднократно скрещивались с неандертальцами в Евразии, а также с тремя отдельными группами денисовцев. Это привело к появлению мозаики интрогрессированных генетических последовательностей в современном человеческом геноме.

В результате все неафриканские люди имеют около 2% генома, унаследованного от неандертальцев, а коренные жители Океании дополнительно наследуют от 2% до 5% ДНК денисовцев.

Эти гены оказали влияние на многие аспекты нашего внешнего вида, здоровья и физиологии. Например, исследования показывают, что неандертальская ДНК могла способствовать увеличению размеров носа, тогда как денисовские гены связаны с формой и шириной губ.

Кроме того, неандертальские гены могли повлиять на наш циркадный ритм, делая нас склонными к раннему пробуждению. Однако основное влияние архаичной ДНК связано с функционированием иммунной системы.

Неандертальцы и денисовцы были лучше адаптированы к патогенам Евразии, чем мигрировавшие из Африки Homo sapiens. Благодаря межвидовому скрещиванию наши предки получали выгодные гены, обеспечивающие защиту от инфекций. Однако некоторые из этих генов могут вызывать негативные последствия.

Например, один кластер неандертальских генов на хромосоме 12 связан с защитой от тяжёлых форм COVID-19, тогда как другой, на хромосоме 3, повышает восприимчивость к болезни. Также денисовская ДНК, как выяснилось в японских геномах, связана с диабетом II типа и ишемической болезнью сердца.

Несмотря на значительные достижения в изучении генетической истории Homo sapiens, остаются вопросы. Например, неизвестно, как гены архаичных гомининов повлияли на африканские популяции, а некоторые учёные предполагают, что в ДНК африканцев может присутствовать след неизвестного "призрачного" гоминина.

Авторы исследования подчёркивают, что недавние открытия не только углубляют наше понимание генетического взаимодействия между Homo sapiens, неандертальцами и денисовцами, но и демонстрируют, что это смешение имело важные последствия для фенотипа, иммунитета и эволюции современного человека.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

