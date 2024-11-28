Революция в борьбе со стихией: как ИИ поможет избежать катастроф

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Массачусетского технологического института (MIT) разработали модель искусственного интеллекта, способную с высокой точностью прогнозировать последствия стихийных бедствий. Об исследовании рассказано в журнале IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing.

Фото: nesdis.noaa.gov by NOAA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Большая волна

Новая модель ИИ предсказывает как непосредственные, так и отдалённые последствия природных катастроф. Для её создания использовались технологии машинного обучения, включая генеративные состязательные сети, а также данные о состоянии местности до и после стихийных бедствий.

В ходе тестирования нейросеть смогла генерировать реалистичные спутниковые изображения, показывающие, как может выглядеть местность после наводнения. Эти прогнозные снимки сравнили с реальными фотографиями, и результаты оказались весьма точными.

Несмотря на некоторые изначальные неточности, обучение модели на основе реальных данных позволило значительно повысить её эффективность. Теперь система способна предоставлять достоверные прогнозы, что делает её перспективным инструментом для предотвращения серьёзных последствий природных катастроф.

Учёные надеются, что эта технология поможет улучшить подготовку к стихийным бедствиям и минимизировать их влияние на инфраструктуру и жизни людей.

Уточнения

Цуна́ми (яп. 津波 IPA: [t͡sɯnä́mí, где 津 - "бухта, залив", 波 - "волна") — сейсмические волны в поверхностных водах Земли, порождаемые земле- и моретрясениями (сливные землетрясения).

