Ученые научились на время приостанавливать работу генов "массажем" ДНК

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Вильнюсского университета усовершенствовали технологию редактирования генов CRISPR, добившись обратимого воздействия на гены. Исследование опубликовано в Nature Communications.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, PDM ДНК

Классическая технология CRISPR позволяет находить и разрезать определённые участки ДНК, отключая гены навсегда. Однако такой метод сопряжён с рисками, включая случайные повреждения других генов.

Литовские исследователи разработали новый инструмент — CRISPR типа IV-A, который не разрезает ДНК, а мягко воздействует на неё, временно подавляя активность генов. Учёные описали этот процесс как «массаж» целевых участков ДНК.

Эксперименты показали, что IV-A может распутывать двойную спираль ДНК, подавляя активность генов стабильно, но обратимо. При этом генетическая структура остаётся неповреждённой. Более того, новый метод позволяет заглушать даже те гены, которые расположены далеко от целевой последовательности.

Такой эффект достигается благодаря ферменту DinG, который раскручивает спираль ДНК и перемещается вдоль её цепи.

По словам исследователей, CRISPR IV-A может найти применение как в медицине для лечения генетических заболеваний, так и в сельском хозяйстве для улучшения свойств растений.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

