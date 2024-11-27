Учёные расшифровали странный сигнал от мертвой звезды

Астроном Михаил Медведев из Университета Канзаса раскрыл природу необычного радиосигнала, известного как "узор зебры", исходящего от Крабовидного пульсара — остатка звезды, взорвавшейся как сверхновая в 1054 году. Исследование опубликовано в Physical Review Letters.
Пульсары — нейтронные звезды, испускающие мощные радиоволны через свои полюса, создавая эффект пульсации для земных наблюдателей. Крабовидный пульсар, который вращается с периодом 33 миллисекунды, генерирует радиосигналы с частотами от 5 до 30 гигагерц.
Эти сигналы, напоминающие чередующиеся полосы, получили название "узор зебры" и до сих пор не встречались у других астрономических объектов.
По словам Медведева, причина этого феномена кроется во взаимодействии радиоволн с плазмой в магнитосфере пульсара. Радиоволны отклоняются, проходя через области плазмы разной плотности. Плазма высокой плотности отражает радиоволны, формируя чередующиеся полосы света и тени.
Расстояние между этими полосами зависит от частоты сигнала.
Модель, предложенная учёным, открывает возможность измерения плотности плазмы в магнитосферах пульсаров и других экстремальных астрономических объектов. Хотя Крабовидный пульсар уникален, эта методика может быть использована для изучения других молодых и высокоэнергетичных пульсаров, а также двойных систем, которые применяются для проверки теории общей относительности.
"Исследование углубляет наше понимание физики пульсаров и расширяет горизонты наблюдательной астрономии", — подчеркнул Медведев.
Пульса́р — космический источник радио- (радиопульсар), оптического (оптический пульсар), рентгеновского (рентгеновский пульсар) и/или гамма- (гамма-пульсар) излучений, приходящих на Землю в виде периодических всплесков (импульсов).
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