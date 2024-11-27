Учёные расшифровали странный сигнал от мертвой звезды

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Астроном Михаил Медведев из Университета Канзаса раскрыл природу необычного радиосигнала, известного как "узор зебры", исходящего от Крабовидного пульсара — остатка звезды, взорвавшейся как сверхновая в 1054 году. Исследование опубликовано в Physical Review Letters.

Фото: ESA by NASA, ESA, CSA, and J. Lee (NOIRLab), A. Pagan (STScI), CC BY 4.0 Ученые впервые видят с помощью мощного разрешения космического телескопа Джеймса Уэбба

Пульсары — нейтронные звезды, испускающие мощные радиоволны через свои полюса, создавая эффект пульсации для земных наблюдателей. Крабовидный пульсар, который вращается с периодом 33 миллисекунды, генерирует радиосигналы с частотами от 5 до 30 гигагерц.

Эти сигналы, напоминающие чередующиеся полосы, получили название "узор зебры" и до сих пор не встречались у других астрономических объектов.

По словам Медведева, причина этого феномена кроется во взаимодействии радиоволн с плазмой в магнитосфере пульсара. Радиоволны отклоняются, проходя через области плазмы разной плотности. Плазма высокой плотности отражает радиоволны, формируя чередующиеся полосы света и тени.

Расстояние между этими полосами зависит от частоты сигнала.

Модель, предложенная учёным, открывает возможность измерения плотности плазмы в магнитосферах пульсаров и других экстремальных астрономических объектов. Хотя Крабовидный пульсар уникален, эта методика может быть использована для изучения других молодых и высокоэнергетичных пульсаров, а также двойных систем, которые применяются для проверки теории общей относительности.

"Исследование углубляет наше понимание физики пульсаров и расширяет горизонты наблюдательной астрономии", — подчеркнул Медведев.

Уточнения

Пульса́р — космический источник радио- (радиопульсар), оптического (оптический пульсар), рентгеновского (рентгеновский пульсар) и/или гамма- (гамма-пульсар) излучений, приходящих на Землю в виде периодических всплесков (импульсов).

