Департамент здравоохранения усилил проверки молочной продукции

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В Калифорнии ребёнок выздоравливает после заражения вирусом птичьего гриппа H5N1, став первым случаем заболевания этим вирусом среди детей в США, сообщили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Фото: Wikimedia Commons by Photo Credit: Cynthia Goldsmith is licensed under Public domain вирус испанского гриппа

Источник заражения остаётся неизвестным, однако Департамент здравоохранения Калифорнии (CDPH) предполагает, что это мог быть контакт с дикими птицами, которые являются переносчиками вируса. При этом отмечается, что у ребёнка не было контактов с больными животными.

Инцидент произошёл за два дня до добровольного отзыва одной партии сырого молока калифорнийской молочной компании Raw Farm, где ранее в образцах продукции обнаружили частицы вируса птичьего гриппа. Однако CDPH подчёркивает, что нет никаких доказательств связи между заболеванием ребёнка и заражённым молоком.

H5N1, известный как "птичий грипп", обычно передаётся через диких и домашних птиц, но может заражать млекопитающих, включая людей. Процесс пастеризации полностью уничтожает вирус, однако сырое молоко остаётся потенциально опасным. В этом году в США зарегистрировано 55 случаев заражения H5N1 у людей, из них 29 — в Калифорнии. Большинство случаев связано с работой на молочных фермах или контактом с заражённой птицей.

У ребёнка симптомы птичьего гриппа были слабо выражены, включая лихорадку и покраснение глаз. Позже тесты на H5N1 дали отрицательный результат, но подтвердили наличие других респираторных вирусов. CDPH также провёл тестирование членов семьи ребёнка и сотрудников детского сада, который он посещал. Все тесты на H5N1 оказались отрицательными.

Департамент здравоохранения Калифорнии усилил проверки молочной продукции и теперь проводит тестирование на вирус птичьего гриппа дважды в неделю. При этом представители компании Raw Farm подтвердили, что других положительных результатов тестов не было.

CDC предупреждает о риске употребления сырого молока, особенно для детей до пяти лет, пожилых, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом. Именно поэтому в США коммерческое молоко подвергают пастеризации.

Уточнения

H5N1 (HPAI A(H5N1), от англ. highly pathogenic avian influenza — высокопатогенный «птичий грипп») — серотип вируса гриппа A.

