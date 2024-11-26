Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как научить собаку садиться по команде легко и быстро
Сохраняем мышцы на диете: секреты здорового похудения
Как держать Рождественский пост: советы верующим
Нелегальные мигранты не приносят пользы экономике России
Кинолог назвал правила, позволяющие не разрушить отношения хозяина с собакой
Готовьте этот раствор для огурцов, чтобы жаркая погода не навредила
Трамп решит украинский вопрос как бизнесмен, считает политолог
Простая хитрость для легкой чистки вареных яиц
Мигрень: как избавиться от боли и вернуться к нормальной жизни

Департамент здравоохранения усилил проверки молочной продукции

2:29
Наука

В Калифорнии ребёнок выздоравливает после заражения вирусом птичьего гриппа H5N1, став первым случаем заболевания этим вирусом среди детей в США, сообщили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

вирус испанского гриппа
Фото: Wikimedia Commons by Photo Credit: Cynthia Goldsmith is licensed under Public domain
вирус испанского гриппа

Источник заражения остаётся неизвестным, однако Департамент здравоохранения Калифорнии (CDPH) предполагает, что это мог быть контакт с дикими птицами, которые являются переносчиками вируса. При этом отмечается, что у ребёнка не было контактов с больными животными.

Инцидент произошёл за два дня до добровольного отзыва одной партии сырого молока калифорнийской молочной компании Raw Farm, где ранее в образцах продукции обнаружили частицы вируса птичьего гриппа. Однако CDPH подчёркивает, что нет никаких доказательств связи между заболеванием ребёнка и заражённым молоком.

H5N1, известный как "птичий грипп", обычно передаётся через диких и домашних птиц, но может заражать млекопитающих, включая людей. Процесс пастеризации полностью уничтожает вирус, однако сырое молоко остаётся потенциально опасным. В этом году в США зарегистрировано 55 случаев заражения H5N1 у людей, из них 29 — в Калифорнии. Большинство случаев связано с работой на молочных фермах или контактом с заражённой птицей.

У ребёнка симптомы птичьего гриппа были слабо выражены, включая лихорадку и покраснение глаз. Позже тесты на H5N1 дали отрицательный результат, но подтвердили наличие других респираторных вирусов. CDPH также провёл тестирование членов семьи ребёнка и сотрудников детского сада, который он посещал. Все тесты на H5N1 оказались отрицательными.

Департамент здравоохранения Калифорнии усилил проверки молочной продукции и теперь проводит тестирование на вирус птичьего гриппа дважды в неделю. При этом представители компании Raw Farm подтвердили, что других положительных результатов тестов не было.

CDC предупреждает о риске употребления сырого молока, особенно для детей до пяти лет, пожилых, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом. Именно поэтому в США коммерческое молоко подвергают пастеризации.

Уточнения

H5N1 (HPAI A(H5N1), от англ. highly pathogenic avian influenza — высокопатогенный «птичий грипп») — серотип вируса гриппа A.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Садоводство, цветоводство
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность Аудио 
Как сделать начинку для пирогов из капусты, которая будет таять во рту? Раскрываем секрет
Еда и рецепты
Как сделать начинку для пирогов из капусты, которая будет таять во рту? Раскрываем секрет Аудио 
Какие растения нельзя сажать под виноградом
Садоводство, цветоводство
Какие растения нельзя сажать под виноградом
Популярное
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу

Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.

Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Дизели, которые стоит выбрать на вторичном рынке
Вооружённые до зубов. Где Зеленский и Сырский будут брать людей для нового контрнаступления Дмитрий Плотников ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Какие растения нельзя сажать рядом с розами
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Последние материалы
Байден мог раньше разрешить ВСУ применять ATACMS: что ему помешало?
Вооружённые до зубов. Где Зеленский и Сырский будут брать людей для нового контрнаступления
Варка свёклы больше не отнимет час времени: секрет внутри
Как приготовить идеальную гречку: простые советы
К лету 2025 года завершится ликвидация Киви-банка
Гормональная косметология: эффективный уход в подростковом возрасте
Почему тренировки перестали работать: разрываем замкнутый круг
Заморозка старения: три упражнения для ленивых от доктора Шишонина
Ваша сосна может вырасти из обычной шишки
Как обновить старую гостиную максимально эффектно, но экономно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.