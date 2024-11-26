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Содержание никотина в крови вейперов оказалось выше, чем у заядлых курильщиков

2:32
Наука

Специалисты из бразильского Института сердца сделали удивительное открытие: уровень никотина в крови молодежи, использующей электронные сигареты, уже через год после начала вейпинга может быть в шесть раз выше, чем у старых курильщиков, которые употребляют обычные сигареты на протяжении двадцати лет.

Вейп
Фото: Pexels by Renz Macorol, PDM
Вейп

Исследование также показало, что электронные сигареты способны вызывать быструю и серьезную зависимость — около 60% вейперов пытались безуспешно бросить, а среди тех, кто осознает свою зависимость, этот показатель достигает 80%. Об этом сообщает "Российская газета".

Кроме того, электронные сигареты оказывают негативное воздействие на психоэмоциональное состояние пользователей. Примерно одна треть вейперов сообщают о депрессии и повышенной тревожности.

Исследователи, проводя анализ образцов слюны у пользователей электронных сигарет, установили, что уровень никотина в организме тех, кто не ощущает зависимости от вейпов, составляет 138 нанограммов на миллилитр. В то время как среди тех, кто признает свою зависимость, этот показатель уже превышает 400 нанограммов, достигая вершины в 4800 нанограммов. Для сопоставления, ученые отметили, что у заядлых курильщиков, которые ежедневно выкуривают пачку сигарет на протяжении 25 лет, средний уровень никотина в крови равен 396 нанограммов.

Учёные связывают столь высокие уровни никотина в организме с особенностями его поступления. Пользователи вейпов значительно чаще обращаются к своим устройствам, делая в среднем около 770 затяжек в день, тогда как курильщики, выкуривающие пачку сигарет, совершают примерно 200 затяжек.

В исследовании, проведенном бразильским Институтом сердца, приняли участие 417 пациентов из Сан-Паулу. Среди них преобладали молодые люди европейской внешности, представляющие средний класс и обладающие высшим образованием. 60% участников никогда не курили традиционные сигареты.

Хотя объём исследования нельзя назвать значительным, оно подчеркивает необходимость более внимательного подхода к феномену вейпинга, который требует тщательного анализа, особенно в контексте потенциального вреда для здоровья.

Уточнения

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь.

Депре́ссия — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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