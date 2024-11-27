На Камчатке строится электростанция мирового масштаба

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На Камчатке планируют построить приливную электростанцию с мощностью свыше 100 ГВт.

Фото: commons.wikimedia.org by Rost.galis, CC BY-SA 4.0 Камчатка

Губернатор Владимир Солодов заявил, что проект станет ключевым шагом в развитии региона и всего Дальнего Востока.

Электростанция будет использовать значительные приливные перепады у побережья Охотского моря — одни из крупнейших в мире. Однако мощность новой станции превышает потребности Камчатки и Магаданской области, поэтому важно решить вопросы логистики для передачи избыточной энергии в другие регионы.

Камчатка уже лидирует в России по использованию возобновляемых источников энергии, включая ветровые и солнечные станции, а также геотермальные источники, которые активно развиваются. Новая электростанция не только усилит эту позицию, но и может стать драйвером экономического роста на Дальнем Востоке, способствуя переходу к экологически чистым технологиям.

Уточнения

Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России.



Электри́ческая ста́нция или электроста́нция — комплекс оборудования (в случае стационарного размещения - и сооружений) для производства электроэнергии.

