На Камчатке строится электростанция мирового масштаба

На Камчатке планируют построить приливную электростанцию с мощностью свыше 100 ГВт.
Губернатор Владимир Солодов заявил, что проект станет ключевым шагом в развитии региона и всего Дальнего Востока.
Электростанция будет использовать значительные приливные перепады у побережья Охотского моря — одни из крупнейших в мире. Однако мощность новой станции превышает потребности Камчатки и Магаданской области, поэтому важно решить вопросы логистики для передачи избыточной энергии в другие регионы.
Камчатка уже лидирует в России по использованию возобновляемых источников энергии, включая ветровые и солнечные станции, а также геотермальные источники, которые активно развиваются. Новая электростанция не только усилит эту позицию, но и может стать драйвером экономического роста на Дальнем Востоке, способствуя переходу к экологически чистым технологиям.
Камча́тка — полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России.
Электри́ческая ста́нция или электроста́нция — комплекс оборудования (в случае стационарного размещения - и сооружений) для производства электроэнергии.
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