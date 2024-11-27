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Чудо древнего Китая: найдена 5000-летняя система водоснабжения

1:28
Наука

В ходе раскопок на руинах Лянчжу в китайской провинции Чжэцзян были обнаружены около 20 древних дамб, семь из которых датируются примерно 5000 лет назад. Эти сооружения стали частью единой системы водного хозяйства, демонстрирующей высокий уровень инженерной мысли раннего государства эпохи неолита.

Система водоснабжения и структура руин Лянчжу
Фото: Arkeonews by National Cultural Heritage Administration, PDM
Система водоснабжения и структура руин Лянчжу

Лянчжу, расположенный в бассейне реки Янцзы, представляет собой пример ранней городской цивилизации с развитым сельским хозяйством на основе риса, уникальной системой верований и социальной стратификацией.

Новые находки, сделанные с использованием технологий, таких как дистанционное зондирование и искусственный интеллект, помогли восстановить полную структуру водной системы Лянчжу. Дамбы использовались не только для орошения и защиты от наводнений, но и стали маркером развития социального управления и планирования. Уникальная конструкция одной из дамб, с укреплением склонов камнями, свидетельствует о продвинутых методах борьбы с природными стихиями.

Исследование подтвердило три ключевые фазы развития Лянчжу: от разрозненных поселений через централизованное планирование до создания укрепленного города с церемониальными зонами. Эти изменения показывают процесс социальной эволюции и управленческого мастерства на раннем уровне государственного устройства.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Водоснабже́ние — подача поверхностных или подземных вод потребителям в требуемом количестве и в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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