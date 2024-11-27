Учёные NASA могут найти океаны подо льдом спутников Урана

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

В 1986 году космический аппарат Voyager 2 передал снимки ледяных спутников Урана, а теперь NASA планирует отправить новый зонд, чтобы исследовать, скрываются ли подо льдом жидкие океаны.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA, PDM Уран - GPN-2000-000440

Ученые из Института геофизики Техасского университета разработали модель, способную определить наличие океанов, анализируя колебания вращения спутников. Эти колебания связаны с внутренней структурой: меньшие отклонения указывают на твердость, большие — на наличие жидкости, сообщает Geophysical Research Letters.

Если спутники Урана действительно содержат океаны, это изменит представление о возможных местах существования жизни. Техника, ранее подтвержденная на спутнике Сатурна Энцеладе, может выявить океаны, хотя для этого потребуется точная аппаратура. Исследование поможет NASA эффективно спланировать миссию, чтобы гарантировать обнаружение океанов, если они существуют.

В будущем модель будет дополнена данными от других инструментов для более точного анализа.

Уточнения

Ура́н — планета Солнечной системы, седьмая по удалённости от Солнца, третья по диаметру и четвёртая по массе.



Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

