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В России создали ультраточные чип-резисторы для сложной техники

1:09
Наука

Российские инженеры разработали сверхточные чип-резисторы для использования в космической и авиационной электронике.

Производство микрочипов
Фото: mos.ru by Евгений Самарин, PDM
Производство микрочипов

Новая технология, созданная холдингом "Росэлектроника" (часть госкорпорации "Ростех"), обеспечивает высокую термостабильность и самокомпенсацию температуры, что делает эти компоненты незаменимыми в сложных условиях эксплуатации. Разработчики подчеркивают, что резисторы обладают минимальным температурным коэффициентом сопротивления и способны функционировать в диапазоне температур от -55 до +100 градусов по Цельсию.

Благодаря комбинированной тонкопленочной структуре, изделия отличаются долгим сроком службы и компактными размерами. Они пригодны для радиоэлектронной аппаратуры авиации, космоса, систем связи и навигации, а также другой техники, где необходимы повышенная надежность и сверхмалые габариты, сообщает РИА Новости.

Эти чип-резисторы заменят зарубежные аналоги, включая продукцию американской компании Vishay, чьи поставки осложнены геополитической ситуацией.

Уточнения

Рези́стор (англ. resistor, от лат. resisto — сопротивляюсь), также сопротивление — пассивный элемент электрических цепей, обладающий определённым постоянным или переменным значением электрического сопротивления, предназначенный для линейного преобразования силы тока в напряжение и напряжения в силу тока, ограничения тока, поглощения электрической энергии и других видов перераспределения электрической энергии.

Электро́ника (от греч. Ηλεκτρόνιο «электрон») — наука о взаимодействии электронов с электромагнитными полями и о методах создания электронных приборов и устройств, в которых это взаимодействие используется для преобразования электромагнитной энергии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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