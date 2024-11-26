Паралич перестанет быть приговором благодаря имплантатам от Neuralink

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, объявила о старте испытаний технологии, способной кардинально изменить жизнь людей с ограниченными физическими возможностями.
Исследование под названием Convoy направлено на создание нейроинтерфейса, который позволит парализованным пациентам управлять роботизированными руками силой мысли.
На данном этапе имплантат Neuralink уже успешно используется для управления компьютером и цифровыми устройствами, но новая технология расширяет его возможности, делая физическую свободу достижимой.
В официальном заявлении компании подчеркивается, что это важный шаг к восстановлению независимости для людей с параличом. Neuralink надеется, что разработка улучшит качество жизни и откроет новые перспективы для самостоятельности.
Парали́ч (от др.-греч. παράλυσις «расслабление»), полная плеги́я (от др.-греч. πληγή «поражение, удар») — полное отсутствие произвольных движений мышц.
Импланта́ты (герм. от Implantat ← лат. in «в» + plantare «сажать»), импла́нты (англ. от implant) — класс изделий медицинского назначения, используемых для вживления в организм либо в роли протезов (заменителей отсутствующих органов человека), либо в качестве идентификатора (например, чип с информацией о домашнем животном, вживляемый под кожу).
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