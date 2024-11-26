Паралич перестанет быть приговором благодаря имплантатам от Neuralink

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, объявила о старте испытаний технологии, способной кардинально изменить жизнь людей с ограниченными физическими возможностями.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM Человек и искуственный интеллект

Исследование под названием Convoy направлено на создание нейроинтерфейса, который позволит парализованным пациентам управлять роботизированными руками силой мысли.

На данном этапе имплантат Neuralink уже успешно используется для управления компьютером и цифровыми устройствами, но новая технология расширяет его возможности, делая физическую свободу достижимой.

В официальном заявлении компании подчеркивается, что это важный шаг к восстановлению независимости для людей с параличом. Neuralink надеется, что разработка улучшит качество жизни и откроет новые перспективы для самостоятельности.

Уточнения

Парали́ч (от др.-греч. παράλυσις «расслабление»), полная плеги́я (от др.-греч. πληγή «поражение, удар») — полное отсутствие произвольных движений мышц.



Импланта́ты (герм. от Implantat ← лат. in «в» + plantare «сажать»), импла́нты (англ. от implant) — класс изделий медицинского назначения, используемых для вживления в организм либо в роли протезов (заменителей отсутствующих органов человека), либо в качестве идентификатора (например, чип с информацией о домашнем животном, вживляемый под кожу).

