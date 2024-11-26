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Левши и правши: почему мозг подростков работает по-разному

Наука

Иркутские ученые совместно с коллегами из Московского городского педагогического университета провели исследование, изучающее особенности развития интеллекта подростков-левшей и правшей.

Человек пишет
Фото: unsplash.com by Green Chameleon craftedbygc, PDM
Человек пишет

Эксперимент охватил 52 школьников 7-8 классов в возрасте 12-15 лет, которых разделили на две группы по уровню интеллекта: высокий IQ (средний показатель — 130) и средний IQ (около 108).

Выяснилось, что подростки с высоким интеллектом чаще имеют доминирующую правую руку, глаз и ухо. Среди них в два раза больше амбидекстров (людей, одинаково владеющих обеими руками), однако левшей оказалось значительно меньше. В группе со средним уровнем IQ также преобладали праворукие, а доля левшей и амбидекстров была еще ниже.

Исследование показало, что леворуким подросткам сложнее концентрировать внимание и формулировать развернутые устные высказывания по сравнению с праворукими сверстниками.

Эти данные могут помочь педагогам и родителям учитывать индивидуальные особенности работы мозга подростков с разным уровнем интеллекта, чтобы разрабатывать более эффективные образовательные подходы.

Уточнения

Левша́ (леворукий) — человек, предпочтительно пользующийся левой рукой, нежели правой.

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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