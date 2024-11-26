В Египте раскопали уникальный фасад храма Птолемея

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На западном берегу Нила, в древнем городе Атрибис, археологи обнаружили полный пилон храма Птолемея. Это уникальная находка стала результатом совместной работы египетских и немецких специалистов.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0 Археологическая лопатка на месте раскопок

Открытие, описанное как "значительная веха", включает фасад шириной 51 метр с двумя башнями и воротами. Раскопки выявили тексты и сцены, изображающие богов, среди которых Репит и Мин, а также картуши Птолемея VIII, правившего Египтом в эллинистическую эпоху. Исследования указывают на богатое сочетание греческой и египетской культур, свойственное периоду Птолемеев.

Команда работает в Атрибисе уже более десяти лет, находя ценные артефакты, такие как остраконы с древними текстами. Они планируют продолжать раскопки, чтобы полностью раскрыть храм.

Уточнения

Кла́вдий Птолеме́й (др.-греч. Κλαύδιος Πτολεμαῖος, лат. Claudius Ptolemaeus; ок. 100 — ок. 170) — античный учёный греко-египетского происхождения; астроном, математик, географ, механик, оптик и теоретик музыки.



Еги́пет (араб. مصر‎ [Миср/Miṣr] [misˤɾ], масри مصر [Маср/Maṣr] [ˈmɑsˤɾ], копт. Ⲭⲏⲙⲓ [kʰēmə]), официальное название — Ара́бская Респу́блика Еги́пет (араб. جمهورية مصر العربية‎ [Джумхури́ят Миср эль-Араби́я], масри [Гумхури́я Маср иль-Араби́я]), — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

