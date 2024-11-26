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Загадочный сигнал Крабовидного пульсара получил объяснение

1:05
Наука

Астрономы раскрыли тайну уникального сигнала "узор зебры", исходящего от Крабовидного пульсара — звезды, оставшейся после взрыва сверхновой в 1054 году.

Крабовидная туманность
Фото: NASA by Tea Temim, PDM
Крабовидная туманность

Этот пульсар, вращающийся с периодом 33 миллисекунды, испускает радиосигналы с частотами от 5 до 30 гигагерц, которые имеют необычные зигзагообразные полосы.

Михаил Медведев, астрофизик из Университета Канзаса, объяснил происхождение этого сигнала взаимодействием радиоволн с плазмой в магнитосфере пульсара. Волны сталкиваются с областями различной плотности, что вызывает отклонение и формирование характерного узора.

Новый метод анализа сигналов пульсаров позволит измерять плотность плазмы в их магнитосферах и исследовать другие экстремальные космические объекты, включая двойные системы, сообщает Physical Review Letters.

Это открытие не только углубляет понимание физики пульсаров, но и расширяет инструментарий наблюдательной астрономии.

Уточнения

Пульса́р — космический источник радио- (радиопульсар), оптического (оптический пульсар), рентгеновского (рентгеновский пульсар) и/или гамма- (гамма-пульсар) излучений, приходящих на Землю в виде периодических всплесков (импульсов).

Звезда́ — массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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