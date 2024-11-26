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В России открыли новый способ изучения Юпитера и Сатурна

1:05
Наука

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) провели исследование спектров молекул газообразного силана и дейтерированного метана, обеспечив беспрецедентно точные характеристики в инфракрасной области спектра.

Юпитер
Фото: nasa.gov by NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS and Tanya Oleksuik, CC BY-SA 4.0
Юпитер

Полученные данные важны для изучения атмосфер газовых планет-гигантов, таких как Юпитер и Сатурн, а также их спутников, например, Титана.

Метан и силан, одни из самых распространенных веществ во Вселенной, играют ключевую роль в планетологии. Современные технологии не позволяют физически исследовать эти объекты, поэтому спектроскопия становится основным методом анализа. Исследование пополнит базы данных спектральных линий, необходимых для астрофизических расчетов. Это позволяет, например, определять температуру и динамику атмосфер планет.

Исследование велось совместно с зарубежными учеными, которые использовали Фурье-спектрометр и программные комплексы для анализа спектров и расчета гамильтонианов.

Уточнения

Юпи́тер — крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удалённости от Солнца.

Сату́рн — шестая планета по удалённости от Солнца и вторая по размерам планета в Солнечной системе после Юпитера.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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