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Ритуал Мазараки: ученые разгадали загадку иконы первой леди Иерусалима

2:40
Наука

Ученые разгадали загадку уникальной иконы, привезенной из Америки. Образ Богоматери с Младенцем в серебряном окладе по общим композиционным чертам соотносили с Корсунской иконой Божией Матери, икона небольшого размера, всего 46 на 36 см, принадлежала Елизавете Мазараки. Так какая же тайна ее окружала?

Иерусалимские камни памяти
Фото: commons.wikimedia.org by ATS Pro Terra Sancta, CC BY-SA 3.0
Иерусалимские камни памяти

Пару лет назад ученые из Центрального музея древнерусской культуры имени Андрея Рублева приняли заявку на проведение экспертизы этой иконы. Икона была написана в первой половине XIX века, при этом оклад был создан в начале XX века, это определили по клейму.

Почему же такое временное несоответствие? На наклейке, которую изучили на обратной стороне иконы, была найдена печать храма Гроба Господня в Иерусалиме, датированная 1858 годом. Найденная там же надпись помогла определить и владелицу образа. Икону использовали для благословения на брак Елизаветы Корженевской с Харлампием Мазараки, который был врачом в Иерусалиме.

Елизавета Алексеевна приехала в Иерусалим, чтобы стать монашкой, однако встретив будущего мужа, она изменила свои намерения — и в 1860 году состоялась свадьба.

Харлампий был родом из Греции. Правительство его родной страны доверяло ему — доктор служил консулом в Иерусалиме и ездил с поручениями в Константинополь. Мазараки был безотказным, часто приходил на помощь людям, помогая даже при тяжелых недугах, поэтому его уважали горожане.

Так же тепло приняли люди и набожную Елизавету Алексеевну, которая активно помогала церкви, и она стала "первой леди Иерусалима". Архимандрит Антонин (Капустин) называл ее "наша забота".

Икона, подаренная в день свадьбы, должна была передаваться из поколения в поколение и стать ритуалом Мазараки, однако у пары так и не появились дети, поэтому ритуал Мазараки не стал традицией.

После смерти супруга Елизавета уехала в Россию. Икона напоминала ей о любимом, поэтому она заказала изысканный серебряный оклад. С ее смертью исчезла и икона, после долгих лет безуспешных поисков родных для сохранения ритуала Мазараки икона была возвращена в Россию, однако это произошло спустя более чем столетие. Теперь же образ, занявший заслуженное место в музее, стал неотъемлемой частью исторического наследия.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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