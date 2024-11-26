Ритуал Мазараки: ученые разгадали загадку иконы первой леди Иерусалима

Ученые разгадали загадку уникальной иконы, привезенной из Америки. Образ Богоматери с Младенцем в серебряном окладе по общим композиционным чертам соотносили с Корсунской иконой Божией Матери, икона небольшого размера, всего 46 на 36 см, принадлежала Елизавете Мазараки. Так какая же тайна ее окружала?
Пару лет назад ученые из Центрального музея древнерусской культуры имени Андрея Рублева приняли заявку на проведение экспертизы этой иконы. Икона была написана в первой половине XIX века, при этом оклад был создан в начале XX века, это определили по клейму.
Почему же такое временное несоответствие? На наклейке, которую изучили на обратной стороне иконы, была найдена печать храма Гроба Господня в Иерусалиме, датированная 1858 годом. Найденная там же надпись помогла определить и владелицу образа. Икону использовали для благословения на брак Елизаветы Корженевской с Харлампием Мазараки, который был врачом в Иерусалиме.
Елизавета Алексеевна приехала в Иерусалим, чтобы стать монашкой, однако встретив будущего мужа, она изменила свои намерения — и в 1860 году состоялась свадьба.
Харлампий был родом из Греции. Правительство его родной страны доверяло ему — доктор служил консулом в Иерусалиме и ездил с поручениями в Константинополь. Мазараки был безотказным, часто приходил на помощь людям, помогая даже при тяжелых недугах, поэтому его уважали горожане.
Так же тепло приняли люди и набожную Елизавету Алексеевну, которая активно помогала церкви, и она стала "первой леди Иерусалима". Архимандрит Антонин (Капустин) называл ее "наша забота".
Икона, подаренная в день свадьбы, должна была передаваться из поколения в поколение и стать ритуалом Мазараки, однако у пары так и не появились дети, поэтому ритуал Мазараки не стал традицией.
После смерти супруга Елизавета уехала в Россию. Икона напоминала ей о любимом, поэтому она заказала изысканный серебряный оклад. С ее смертью исчезла и икона, после долгих лет безуспешных поисков родных для сохранения ритуала Мазараки икона была возвращена в Россию, однако это произошло спустя более чем столетие. Теперь же образ, занявший заслуженное место в музее, стал неотъемлемой частью исторического наследия.
Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.