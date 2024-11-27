Правозащитники предложили блокировать багажные полки в самолётах при ЧП

Российское подразделение Международного комитета защиты прав человека предложило оснастить пассажирские самолёты системой автоматической блокировки багажных полок при возникновении чрезвычайных ситуаций.
С инициативой выступил вице-президент комитета Иван Мельников, направив соответствующее письмо в Росавиацию.
Идея возникла после недавнего инцидента с самолётом Sukhoi Superjet 100 в Турции. Во время задымления на борту пассажиры передних и центральных рядов отказались покидать самолёт без своих вещей, что заблокировало выходы для других людей.
Мельников считает, что обязательное оснащение самолётов системой блокировки багажных отсеков поможет предотвратить подобные ситуации и ускорить эвакуацию в случае ЧП.
24 ноября самолёт SSJ-100, выполнявший рейс из Сочи в Анталью, загорелся при посадке в сложных погодных условиях. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они были оперативно эвакуированы, пострадавших нет.
По данным Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), возгорание могло произойти из-за сильного удара самолёта о взлётно-посадочную полосу, что вызвало разлив и возгорание топлива.
Авторы инициативы надеются, что нововведение сможет повысить безопасность пассажиров, предотвращая задержки эвакуации и возможные трагические последствия.
Sukhoi Superjet 100 — российский узкофюзеляжный ближнемагистральный региональный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки от 87 до 108 пассажиров на дальность 3050 или 4600 км.
ПАО «Объединённая авиастрои́тельная корпора́ция» (ОАК) — российская авиастроительная корпорация, одна из крупнейших в Европе.
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