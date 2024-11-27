Правозащитники предложили блокировать багажные полки в самолётах при ЧП

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Российское подразделение Международного комитета защиты прав человека предложило оснастить пассажирские самолёты системой автоматической блокировки багажных полок при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Фото: Wikimedia Commons by SuperJet International, CC BY-SA 2.0 интерьер лайнера SSJ100

С инициативой выступил вице-президент комитета Иван Мельников, направив соответствующее письмо в Росавиацию.

Идея возникла после недавнего инцидента с самолётом Sukhoi Superjet 100 в Турции. Во время задымления на борту пассажиры передних и центральных рядов отказались покидать самолёт без своих вещей, что заблокировало выходы для других людей.

Мельников считает, что обязательное оснащение самолётов системой блокировки багажных отсеков поможет предотвратить подобные ситуации и ускорить эвакуацию в случае ЧП.

24 ноября самолёт SSJ-100, выполнявший рейс из Сочи в Анталью, загорелся при посадке в сложных погодных условиях. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они были оперативно эвакуированы, пострадавших нет.

По данным Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), возгорание могло произойти из-за сильного удара самолёта о взлётно-посадочную полосу, что вызвало разлив и возгорание топлива.

Авторы инициативы надеются, что нововведение сможет повысить безопасность пассажиров, предотвращая задержки эвакуации и возможные трагические последствия.

Уточнения

Sukhoi Superjet 100 — российский узкофюзеляжный ближнемагистральный региональный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки от 87 до 108 пассажиров на дальность 3050 или 4600 км.



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