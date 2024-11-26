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Российские учёные тестируют биологический пластырь для сердца

Наука

Учёные из Института биомедицины и биотехнологий МФТИ разработали инновационный биологический кардиостимулятор — клеточный пластырь размером всего 1 квадратный сантиметр.

анатомия грудной клетки
Фото: Wikimedia Commons by Hikmet Gümüş, CC BY-SA 3.0
анатомия грудной клетки

Он создан из синтетической основы, на которую нанесён слой клеток-водителей ритма, управляющих работой сердца. Эта технология предлагает безопасную и долговечную альтернативу традиционным электрокардиостимуляторам (ЭКС), установка и замена которых сопряжены с рисками, возможным отторжением и необходимостью повторных операций каждые 10 лет.

Идея создания клеточного патча появилась из-за недостатков прямого введения стволовых или пейсмекерных клеток в сердце, которое часто вызывает воспаление и приводит к быстрому выведению клеток из организма. Новый подход основан на использовании биосовместимой полимерной подложки, которая надёжно фиксируется на сердечной мышце (миокарде) и помогает клеткам-водителям ритма эффективно выполнять свою функцию.

Метод уже прошёл успешное тестирование на крысах и свиньях, пишет веб-издание argumenti.ru. Следующий этап работы включает определение оптимального количества клеток-пейсмекеров для коррекции пульса. Учёные также планируют испытания на сердце человека с использованием специальной системы, поддерживающей сердечную деятельность и кровообращение.

Этот инновационный пластырь открывает перспективы замены искусственных кардиостимуляторов более безопасным и долговечным биологическим решением.

Уточнения

Электрокардиостимуля́тор (ЭКС) или просто кардиостимулятор, также иску́сственный води́тель ри́тма (ИВР) — медицинский прибор, предназначенный для воздействия на ритм сердца.

Води́тель серде́чного ри́тма (пейсмекер) — участок сердечной мышцы, в котором генерируются импульсы, определяющие частоту сердечных сокращений. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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