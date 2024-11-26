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Утечки данных обеспечили хакеров огромным количеством паролей россиян

2:09
Наука

В 2024 году российские организации вновь столкнулись с увеличением числа кибератак: за неполный год зафиксировано 217 случаев, что почти сравнимо с пиковым 2022 годом (220 атак). После снижения активности в 2023 году (167 атак) динамика указывает на продолжающуюся эскалацию кибервойны.

киберугрозы
Фото: Wikimedia Commons by geralt is licensed under Public domain
киберугрозы

Тактика хакеров значительно изменилась, сообщает издание argumenti.ru, если в 2022 году они акцентировались на краже данных, то теперь проукраинские группировки сосредоточились на саботаже инфраструктуры. Одновременно азиатские хакеры продолжают скрытно собирать конфиденциальную информацию из российских компаний и госучреждений. Наибольшую уязвимость показали телекоммуникационный, строительный и ИТ-секторы.

Около 35 хакерских группировок, действующих на фоне геополитических событий, переходят от простых DDoS-атак к целенаправленным действиям, используя украденные данные для дальнейших атак. Всё большее доминирование профессиональных киберпреступников, включая наёмников и проправительственные группы, подтверждает снижение доли атак, связанных с хактивизмом и киберхулиганством, с 46% до 11% за год.

Для обычных пользователей основные угрозы включают фишинг, телефонное мошенничество, вредоносное ПО и методы социальной инженерии. Злоумышленники активно используют Telegram, Discord, Roblox и облачные хранилища для кражи данных. Массовые утечки последних лет предоставили хакерам доступ к огромному количеству логинов, паролей и адресов электронной почты.

Кибератаки на российские организации включают использование шифровальщиков, ПО для удалённого доступа, шпионских программ, загрузчиков, майнеров и инструментов для удаления данных. Эти угрозы остаются серьёзной проблемой для кибербезопасности в стране.

Уточнения

Хактиви́зм (англ. hacktivism; словослияние от хакер и активизм) — использование незаконными способами компьютеров и компьютерных сетей для продвижения политических идей, свободы слова, защиты прав человека и обеспечения свободы информации.

Фи́шинг (англ. phishing от fishing «рыбная ловля, выуживание») — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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