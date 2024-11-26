Учёные обнаружили старейшее огнестрельное оружие в США

Американские независимые археологи Дени Сеймур и Уильям Мейплс нашли в штате Аризона самое древнее огнестрельное оружие, когда-либо обнаруженное на территории США. Это была бронзовая пушка, принадлежавшая экспедиции испанского конкистадора Франсиско Васкеса де Коронадо, проведенной с 1539 по 1542 год. Об этом исследовании сообщается в Международном журнале исторической археологии (IJHA).
Артиллерийское орудие было обнаружено в долине реки Санта-Круз на юге Аризоны, внутри каменно-глинобитного сооружения, датируемого временем похода Коронадо.
Кроме пушки, на месте раскопок были найдены другие артефакты, соответствующие экспедиции Коронадо, такие как европейская керамика, стеклянные осколки и фрагменты оружия.
Пушка изначально предназначалась для обороны крепостей, но конкистадоры также использовали её в наступательных целях для прорыва деревянных или глинобитных стен в городах, которые встречали их на пути.
Орудие имело длину 106 сантиметров и весило около 20 килограммов. Стрельбу осуществляли с помощью большой деревянной треноги.
Археологи предполагают, что конкистадоры Коронадо могли приобрести оружие у предыдущей испанской экспедиции. Пушку обнаружили незаряженной и без следов использования в бою, поэтому остается загадкой, почему её владельцы решили отказаться от неё.
Конкистадо́р (исп. conquistador — завоеватель) — в период конца XV — XVI веков испанский или португальский завоеватель территорий Нового Света в эпоху колонизации Америки, участник конкисты — завоевания Америки.
Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.