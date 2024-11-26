Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Масло и топливо: что действительно влияет на долговечность двигателя
Как избавиться от акне в зрелом возрасте
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Японии
Единые учебники по всем школьным предметам планируют подготовить до 2029 года
Секрет идеальной шарлотки: ягоды больше не тонут
Казахстанский опыт по выращиванию бананов заинтересовал Минсельхоз России
Россиянам раскрыли подводные камни погашения ипотеки за счет аренды
Опасность для лёгких и мозга, скрытая угроза вейпов
Терапевт назвала провоцирующие развитие рака продукты

Учёные обнаружили старейшее огнестрельное оружие в США

1:34
Наука

Американские независимые археологи Дени Сеймур и Уильям Мейплс нашли в штате Аризона самое древнее огнестрельное оружие, когда-либо обнаруженное на территории США. Это была бронзовая пушка, принадлежавшая экспедиции испанского конкистадора Франсиско Васкеса де Коронадо, проведенной с 1539 по 1542 год. Об этом исследовании сообщается в Международном журнале исторической археологии (IJHA).

Археологические раскопки
Фото: Wikipedia by Dr._Colleen_Morgan, CC BY 2.0
Археологические раскопки

Артиллерийское орудие было обнаружено в долине реки Санта-Круз на юге Аризоны, внутри каменно-глинобитного сооружения, датируемого временем похода Коронадо.

Кроме пушки, на месте раскопок были найдены другие артефакты, соответствующие экспедиции Коронадо, такие как европейская керамика, стеклянные осколки и фрагменты оружия.

Пушка изначально предназначалась для обороны крепостей, но конкистадоры также использовали её в наступательных целях для прорыва деревянных или глинобитных стен в городах, которые встречали их на пути.

Орудие имело длину 106 сантиметров и весило около 20 килограммов. Стрельбу осуществляли с помощью большой деревянной треноги.

Археологи предполагают, что конкистадоры Коронадо могли приобрести оружие у предыдущей испанской экспедиции. Пушку обнаружили незаряженной и без следов использования в бою, поэтому остается загадкой, почему её владельцы решили отказаться от неё.

Уточнения

Конкистадо́р (исп. conquistador — завоеватель) — в период конца XV — XVI веков испанский или португальский завоеватель территорий Нового Света в эпоху колонизации Америки, участник конкисты — завоевания Америки. 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов
Садоводство, цветоводство
Почему трескаются помидоры: главные ошибки садоводов Аудио 
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Еда и рецепты
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления Аудио 
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Шоу-бизнес
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева Аудио 
Популярное
Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу

Телеведущий Леонид Якубович ушёл из студии "Что было дальше?", не дождавшись финала.

Леонид Якубович со скандалом покинул популярное юмористическое шоу
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева
Дизели, которые стоит выбрать на вторичном рынке
ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Яков Кедми: Орешник страшен, это новейшее слово в сегодняшних мировых вооружениях Дмитрий Плотников Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Уникальный способ посадки картофеля, который вам понравится
Какие растения нельзя сажать рядом с розами
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Последние материалы
Что скрывается за модными заменами сахара, масла и молока
Дело в паре градусов алкоголя: 110-летняя женщина раскрыла секрет долголетия
Депутат Миронов пришёл в Госдуму в футболке Крепкий Орешник
В Москве цена за однушку достигла почти 75% от предлагаемых зарплат
Грамота.ру назвала слово года
Почему экономия на обслуживании автомобиля может привести к большим расходам
Этого хочет лишь Запад: в СВР высказались о заморозке конфликта на Украине
Серьезная проблема: польский генерал высказался об Орешнике
Кошка и поводок: 7 простых шагов для успешной адаптации
Раскрыта позиция Госдумы о необходимости применения Орешника по Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.