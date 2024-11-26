Учёные обнаружили старейшее огнестрельное оружие в США

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Американские независимые археологи Дени Сеймур и Уильям Мейплс нашли в штате Аризона самое древнее огнестрельное оружие, когда-либо обнаруженное на территории США. Это была бронзовая пушка, принадлежавшая экспедиции испанского конкистадора Франсиско Васкеса де Коронадо, проведенной с 1539 по 1542 год. Об этом исследовании сообщается в Международном журнале исторической археологии (IJHA).

Фото: Wikipedia by Dr._Colleen_Morgan, CC BY 2.0 Археологические раскопки

Артиллерийское орудие было обнаружено в долине реки Санта-Круз на юге Аризоны, внутри каменно-глинобитного сооружения, датируемого временем похода Коронадо.

Кроме пушки, на месте раскопок были найдены другие артефакты, соответствующие экспедиции Коронадо, такие как европейская керамика, стеклянные осколки и фрагменты оружия.

Пушка изначально предназначалась для обороны крепостей, но конкистадоры также использовали её в наступательных целях для прорыва деревянных или глинобитных стен в городах, которые встречали их на пути.

Орудие имело длину 106 сантиметров и весило около 20 килограммов. Стрельбу осуществляли с помощью большой деревянной треноги.

Археологи предполагают, что конкистадоры Коронадо могли приобрести оружие у предыдущей испанской экспедиции. Пушку обнаружили незаряженной и без следов использования в бою, поэтому остается загадкой, почему её владельцы решили отказаться от неё.

Уточнения

Конкистадо́р (исп. conquistador — завоеватель) — в период конца XV — XVI веков испанский или португальский завоеватель территорий Нового Света в эпоху колонизации Америки, участник конкисты — завоевания Америки.

