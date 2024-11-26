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Уникальные мечи с Балеарских островов раскрыли тайны прошлого

1:21
Наука

Исследование, проведённое учёными Университета Балеарских островов под руководством Лауры Перельо Матео, проливает свет на уникальные особенности и происхождение мечей позднего бронзового века, найденных на Балеарских островах.

Инкрустированный камнями старинный меч в музее
Фото: commons.wikimedia.orgX by Yasser.mahmoud, CC BY-SA 4.0
Инкрустированный камнями старинный меч в музее

Анализ 18 мечей, датируемых 1000-800 годами до н. э., показал, что их производство отражает синтез местных традиций и инноваций, пришедших из других регионов.

Мечи изготовлялись с использованием сложных технологий, таких как литьё по выплавляемым моделям и использование бронзовых сплавов из меди, олова и свинца. Несмотря на внешнее сходство с аналогами из Италии и Центральной Европы, они не предназначались для боя, а играли символическую роль и использовались как элементы статуса.

Изыскания показали значительное увеличение объёмов металлоизделий на Балеарских островах в период средней и поздней бронзы. Это связано с активизацией торговли и обмена в Западном Средиземноморье, что способствовало появлению новых материалов, таких как медь и олово.

Изотопный анализ подтвердил, что значительная часть меди поступала из Линареса (материковая Испания), а также с островов Майорка, Менорка и, частично, Сардинии.

Уточнения

Балеа́рские острова́ (кат. Illes Balears, исп. Islas Baleares) — архипелаг в Испании на западе Средиземного моря, рядом с восточным берегом Пиренейского полуострова.

Меч — вид холодного (белого) оружия с прямым клинком, предназначенный для рубящего и колющего ударов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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