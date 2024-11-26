Уникальные мечи с Балеарских островов раскрыли тайны прошлого

Исследование, проведённое учёными Университета Балеарских островов под руководством Лауры Перельо Матео, проливает свет на уникальные особенности и происхождение мечей позднего бронзового века, найденных на Балеарских островах.
Анализ 18 мечей, датируемых 1000-800 годами до н. э., показал, что их производство отражает синтез местных традиций и инноваций, пришедших из других регионов.
Мечи изготовлялись с использованием сложных технологий, таких как литьё по выплавляемым моделям и использование бронзовых сплавов из меди, олова и свинца. Несмотря на внешнее сходство с аналогами из Италии и Центральной Европы, они не предназначались для боя, а играли символическую роль и использовались как элементы статуса.
Изыскания показали значительное увеличение объёмов металлоизделий на Балеарских островах в период средней и поздней бронзы. Это связано с активизацией торговли и обмена в Западном Средиземноморье, что способствовало появлению новых материалов, таких как медь и олово.
Изотопный анализ подтвердил, что значительная часть меди поступала из Линареса (материковая Испания), а также с островов Майорка, Менорка и, частично, Сардинии.
Балеа́рские острова́ (кат. Illes Balears, исп. Islas Baleares) — архипелаг в Испании на западе Средиземного моря, рядом с восточным берегом Пиренейского полуострова.
Меч — вид холодного (белого) оружия с прямым клинком, предназначенный для рубящего и колющего ударов.
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