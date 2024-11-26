Эхо древних утёсов оживило наскальные изображения в Финляндии

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

Финские доисторические наскальные рисунки (5000-1500 годы до н. э.), расположенные на утесах у озер, создают уникальную акустическую среду. Их гладкие поверхности формируют четкие эхо-отклики, будто отражая звуки позади скал, тогда как другие участки берегов дают более слабые эффекты.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:15_PanneauDesLion(PartieGauche).jpg by Claude Valette PanneauDesLion

Исследователи с помощью записей и цифровых технологий реконструировали акустику этих мест, позволяя современным слушателям ощутить "звучащие" изображения.

Археолог Рийтта Райнио утверждает, что древние охотники-собиратели воспринимали эти эхо как "голос" нарисованных животных, который звучал в ответ на их собственные слова. Такое взаимодействие со звуком могло быть причиной поклонения скалам, оставления подношений и создания рисунков. Ученые воссоздали обстановку с помощью 3D-реконструкций и акустических записей, демонстрируя, как эхо играло важную роль в культуре того времени, превращая утесы в "активных участников" ритуалов.

Исследование подчеркивает, что отражения звуков могли быть важной частью духовной и музыкальной жизни древних обществ, формируя уникальные сенсорные и культурные взаимодействия.

Уточнения

Пещерная живопись называется наскальной живописью — изображения в пещерах, выполненные людьми эпохи палеолита, один из видов первобытного искусства.



Финля́ндия (фин. Suomi МФА: , швед. Finland МФА: ), официальное название — Финля́ндская Респу́блика (фин. Suomen tasavalta, швед. Republiken Finland; ) — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.

