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Из-за конфликта на Украине появились угрожающие человечеству бактерии

1:21
Наука

Исследователи Лундского университета в Швеции совместно с украинскими учеными изучили бактерии, устойчивые к антибиотикам, у раненых пациентов и новорождённых, проходящих лечение в украинских больницах.

Бактерии
Фото: commons.wikimedia.org by Хадасса Лот де Оливейра, CC BY-SA 4.0
Бактерии

Анализ образцов показал, что 6% бактерий обладают полной устойчивостью (пандруг-резистентностью) ко всем доступным антимикробным препаратам.

Особое внимание было уделено Klebsiella pneumoniae, способной вызывать тяжелые инфекции, включая сепсис. Геном этих бактерий был полностью секвенирован, что подтвердило наличие генов, отвечающих за устойчивость и вирулентность.

Эксперименты на мышах и личинках показали, что наиболее устойчивые бактерии оказались также самыми агрессивными. Они вызывали быстрое развитие пневмонии и смерть. Эти данные свидетельствуют о том, что такие бактерии не только сохраняют способность к инфицированию, но и угрожают глобальной системе здравоохранения. Исследователи подчеркивают, что это следствие разрушения инфраструктуры здравоохранения в зонах боевых действий.

По словам профессора Кристиана Ризбека, пандруг-резистентные бактерии продолжают распространяться и представляют серьёзную опасность.

Уточнения

Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов.

Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί «против» + βίος «жизнь») — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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