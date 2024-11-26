Из-за конфликта на Украине появились угрожающие человечеству бактерии

Исследователи Лундского университета в Швеции совместно с украинскими учеными изучили бактерии, устойчивые к антибиотикам, у раненых пациентов и новорождённых, проходящих лечение в украинских больницах.
Анализ образцов показал, что 6% бактерий обладают полной устойчивостью (пандруг-резистентностью) ко всем доступным антимикробным препаратам.
Особое внимание было уделено Klebsiella pneumoniae, способной вызывать тяжелые инфекции, включая сепсис. Геном этих бактерий был полностью секвенирован, что подтвердило наличие генов, отвечающих за устойчивость и вирулентность.
Эксперименты на мышах и личинках показали, что наиболее устойчивые бактерии оказались также самыми агрессивными. Они вызывали быстрое развитие пневмонии и смерть. Эти данные свидетельствуют о том, что такие бактерии не только сохраняют способность к инфицированию, но и угрожают глобальной системе здравоохранения. Исследователи подчеркивают, что это следствие разрушения инфраструктуры здравоохранения в зонах боевых действий.
По словам профессора Кристиана Ризбека, пандруг-резистентные бактерии продолжают распространяться и представляют серьёзную опасность.
Бакте́рии (лат. Bacteria, от др.-греч. βακτήριον — «палочка») — домен прокариотических микроорганизмов.
Антибио́тики (от др.-греч. ἀντί «против» + βίος «жизнь») — природные и синтетические антимикробные вещества, широко применяющиеся для лечения инфекций.
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