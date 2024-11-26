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В России изобрели материал для укрепления арктических дорог

1:17
Наука

Российские ученые представили инновационную разработку для укрепления дорог в арктических условиях — морозоустойчивый полимерный биоматериал.

Зимняя дорога
Фото: freepik.com by wirestock, PDM
Зимняя дорога

Уникальная биополимерная смесь, созданная на основе современных технологий, помогает укреплять насыпи и откосы вдоль дорожных покрытий, защищая их от разрушения под воздействием ветра и размывания. Применение материала запланировано как на автодорогах, так и на железнодорожных путях.

Особенностью полимера является его способность улучшать прочностные характеристики грунта при резких температурных перепадах, типичных для Арктики. Благодаря периодическому замерзанию и оттаиванию материал становится прочнее, надежнее скрепляя почву. Это особенно важно в условиях ускоренного глобального потепления, которое в северных регионах России проявляется интенсивнее, чем в других частях страны.

Первая опытно-промышленная эксплуатация материала начнется на Ямале в следующем году, что откроет новую главу в строительстве дорог в экстремальных климатических условиях.

Успех этого проекта может сыграть ключевую роль в развитии транспортной инфраструктуры на Крайнем Севере.

Уточнения

Доро́га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота и транспорта, основная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства.

Полиме́ры (от греч. πολύ «много» + μέρος «часть») — вещества, состоящие из «мономерных звеньев», соединённых в длинные макромолекулы химическими связями.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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