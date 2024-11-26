Учёные превратили комаров в средство спасения от малярии

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи Лондонской школы гигиены и тропической медицины разработали инновационный способ борьбы с малярией, используя комаров в качестве переносчиков вакцины.

Фото: https://www.flickr.com/photos/31031835@N08/8143929538 by John Tann, CC BY 2.0 Комар

Ученые модифицировали паразит P. Falciparum, который вместо размножения генерирует антигены, активирующие иммунный ответ организма. Это позволяет человеку вырабатывать устойчивость к малярии. В испытаниях на добровольцах 89% участников не проявили симптомов болезни после заражения через укусы комаров.

Несмотря на успешные результаты первых тестов, исследователи столкнулись с проблемами. Масштабное внедрение метода затруднено из-за необходимости создания устойчивого штамма паразитов и ограничения срока жизни комаров. Однако идея использования природы для борьбы с болезнями открывает перспективы для будущих исследований.

Малярия ежегодно поражает 249 миллионов человек и убивает около 600 тысяч, что делает разработку потенциально революционным решением в борьбе с глобальной эпидемией.

Уточнения

Кровососу́щие комары́ или комары́, или настоящие комары (лат. Culicidae) — семейство двукрылых насекомых, принадлежащих к группе длинноусых (Nematocera), самки имаго которых в большинстве случаев являются компонентом комплекса гнуса.



Маляри́я (итал. mala aria — «плохой воздух», ранее известная как «болотная лихорадка») — группа трансмиссивных инфекционных заболеваний, передаваемых человеку при укусах самками комаров рода Anopheles («малярийных комаров»), вызывается паразитическими протистами рода Plasmodium, преимущественно Plasmodium falciparum.

