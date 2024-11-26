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В Белизе найден древний рыбный завод возрастом 4000 лет

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Наука

Археологи обнаружили древнюю систему каналов для массовой ловли рыбы в Белизе, созданную около 4000 лет назад — задолго до появления цивилизации майя.

Раскопки археологов
Фото: Openverse by Black Wed, CC BY-SA 4.0
Раскопки археологов

Сооружение, найденное в заповеднике Crooked Tree, демонстрирует выдающуюся инженерную мысль охотников-собирателей архаического периода.

Исследования показали, что зигзагообразная система каналов использовалась исключительно для рыбной ловли и могла обеспечивать пищей до 15 000 человек ежегодно. Майя, появившиеся в регионе спустя тысячу лет, унаследовали эту систему, что, вероятно, способствовало развитию их сложного общества.

Анализ отложений и радиоуглеродное датирование подтвердили древний возраст комплекса.

Ученые отмечают, что открытие помогает глубже понять переход от простых сообществ к организованным цивилизациям.

Уточнения

Бели́з (англ. Belize [bɛˈliːz]) — государство в Центральной Америке.

Ма́йя — цивилизация Мезоамерики, известная благодаря своей письменности, искусству, архитектуре, математической и астрономической системам.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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