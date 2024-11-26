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Геродот ошибался: геном опроверг балканское происхождение армян

Наука

Новое исследование, опубликованное в The American Journal of Human Genetics, ставит под сомнение популярные теории о происхождении армян, в частности, версию Геродота о связи с фригийцами с Балкан.

Армения
Фото: commons.wikimedia.org by Armenak Margarian, CC BY-SA 4.0
Армения

Исследование основано на анализе полногеномных данных, сравнивающих современные армянские геномы с древними ДНК с Армянского нагорья, а также с геномами древних и современных балканских популяций. Результаты показали отсутствие генетической связи между армянами и балканскими народами, опровергнув многовековые представления.

Более того, исследователи опровергли гипотезу об ассирийском происхождении сасун — населения южной части Армянского нагорья. Вместо этого было выявлено, что сасуны прошли через демографический спад в недавней истории. Генетический анализ показал, что население региона испытало влияние миграции с участием левантийских земледельцев после раннего бронзового века, что подтверждает более широкие перемещения на Ближнем Востоке.

Кроме того, исследование выявило высокий уровень генетического сходства между популяциями разных частей Армянского нагорья, впервые предоставив генетический атлас региона.

Ученые отмечают, что эти результаты открывают новые горизонты в понимании истории армянского народа, одновременно ставя множество новых вопросов о масштабных миграциях прошлого.

Уточнения

Геродо́т Галикарна́сский (др.-греч. Ἡρόδοτος Ἁλικαρνᾱσσεύς, около 484 до н. э. — около 425 до н. э.) — древнегреческий историк и географ, по крылатому выражению Цицерона, «отец истории» — автор первого сохранившегося значительного трактата «История», описывающего греко-персидские войны и обычаи многих современных ему народов.

Армя́не (арм. Հայեր, hayer [hɑˈjɛɾ]) — народ, исторически сложившийся в пределах Армянского нагорья.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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