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Ключевое течение Атлантики может замедлиться на треть к 2040 году

1:09
Наука

Новое исследование показало, что Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC), включающая Гольфстрим, ослабевает быстрее, чем предполагалось.

Южный океан у берегов Тасмании
Фото: Flickr by Adam Selwood, CC BY 2.0
Южный океан у берегов Тасмании

Эта океаническая система играет ключевую роль в регулировании климата, перенося тепло и питательные вещества между Северным и Южным полушариями.

Согласно модели, учитывающей влияние талой воды из Гренландии, течение может замедлиться на треть к 2040 году, если глобальное потепление не будет сдержано. AMOC стабилизирует климат, но таяние ледников уменьшает плотность океанской воды, замедляя циркуляцию. Это грозит разрушительными последствиями: похолодание в Европе, усиление штормов и влияние на экосистемы Амазонки.

Хотя МГЭИК оценивает вероятность полного прекращения течения как низкую, другие исследования подчеркивают высокие риски. Ученые расходятся во мнениях, но срочность действий очевидна. Прогнозы указывают на возможное ускорение деградации системы, что требует пересмотра климатических моделей.

Уточнения

Атланти́ческий океа́н — второй по площади и глубине океан Земли после Тихого океана, расположенный между Гренландией и Исландией на севере, Европой и Африкой на востоке, Северной и Южной Америкой на западе и Антарктидой на юге.

Гольфстри́м (от англ. gulf stream — течение из залива) — тёплое морское течение в Атлантическом океане.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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