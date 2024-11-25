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Неандертальцы и денисовцы оставили свой след в нашей ДНК

1:13
Наука

Исследования показывают, что генетическое наследие неандертальцев и денисовцев продолжает влиять на современные человеческие популяции.

Первыми модельерами были неандертальцы
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brno,_Neanderthal_Mother_(detail_of_diorama).jpg by Jaroslav A. Polák
Первыми модельерами были неандертальцы

В результате миграции Homo sapiens из Африки и межвидового скрещивания с неандертальцами в Евразии и денисовцами в Азии у современных неафриканских людей около 2% генома связано с неандертальцами, а у некоторых групп в Океании дополнительно 2-5% — с денисовцами. Эти гены влияют на физиологию, внешний вид и иммунитет. Например, неандертальская ДНК связана с большими носами и изменением циркадного ритма, а денисовская — с шириной губ.

Однако архаичные гены, усиливавшие иммунитет наших предков, могут быть двоякими: они защищают от некоторых болезней, но повышают восприимчивость к другим, включая COVID и диабет II типа.

Исследователи продолжают изучать роль генетического смешения, подчеркивая его важность для эволюции и адаптации, хотя до сих пор остаются вопросы, например, о влиянии генной интрогрессии на африканские популяции и возможных следах "призрачных" гомининов.

Уточнения

Неандерта́лец человек неандертальский (лат. Homo neanderthalensis или Homo sapiens neanderthalensis), в советской литературе также носил название палеоантроп — вымерший или, по другой гипотезе, ассимилированный представитель рода людей.

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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