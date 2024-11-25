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Учёные раскрыли секрет успешного оправдания за срыв дедлайна

Наука

Канадские ученые из Университета Торонто изучили влияние своевременной и несвоевременной сдачи работы на её восприятие и репутацию исполнителя.

Burnout At Work
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnout_At_Work_-_Occupational_Burnout.jpg by Microbiz Mag
Burnout At Work

Исследование включало 18 экспериментов с участием почти 7000 человек, которым предложили оценить проекты, выполненные с разной степенью соблюдения сроков.

Результаты показали, что досрочная сдача работы не влияет на её оценку, тогда как даже незначительное нарушение дедлайна заметно ухудшает восприятие результата. Например, идентичная работа, сданная вовремя, получала средний балл 0,53, а сданная с опозданием на день — 0,07 по шкале от -3 до +3.

Ученые выяснили, что нарушение сроков вредит репутации исполнителя, независимо от его предыдущей пунктуальности. Однако они отметили, что четкие и обоснованные оправдания могут сгладить негативный эффект, особенно если задержка вызвана внешними обстоятельствами.

Уточнения

Крайний срок, или дедлайн (от англ. deadline — мёртвая линия) — дата выполнения задачи или работы, определённый момент времени, к которому должна быть достигнута цель или задача.

Оправда́ние — обычно означает признание чего-либо допустимым, извинительным, целесообразным, а также признание кого-либо правым, невиновным.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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