Учёные нашли способ перерабатывать пластик с помощью солнечного света

Американские ученые из Корнеллского и Принстонского университетов разработали инновационный метод переработки черного и цветного пластика, основанный на использовании солнечного света или белых светодиодов.

Фото: commons.wikimedia.org by Deeneris, CC BY-SA 4.0 Пластиковая посуда

Ключевая идея заключается в преобразовании света в тепло с помощью добавки, способной разлагать пластик на химически полезные компоненты. В качестве такой добавки использовали сажу, которая оказалась эффективной для разрушения полимерных связей в полистироле.

Процесс начинается с измельчения пластика и сажи в порошок, который подвергается воздействию света. Это позволяет разложить материал на мономеры стирола, пригодные для дальнейшего использования. При тестировании метода на черных пищевых контейнерах и крышках до 53% полистирола удалось переработать в стирол. Солнечный свет оказался еще более эффективным: в лабораторных условиях его применение увеличивало выход до 80%. Даже разноцветные пластиковые отходы перерабатывались быстрее и продуктивнее под воздействием солнечного света.

Метод перспективен, но требует доработок, чтобы справляться с загрязненными отходами и стать доступным для массового применения.

Уточнения

Пластма́ссы (пласти́ческие ма́ссы, пластики) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.



Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.

