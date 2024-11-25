Астероид, который мог быть частью Луны, покинет окрестности Земли

Астероид 2024 PT5, получивший название "мини-луна", вскоре начнет движение к Солнцу и полностью покинет окрестности Земли к 2055 году.
Сейчас объект находится на расстоянии 3,2 млн километров от нашей планеты, что в девять раз больше, чем расстояние до Луны.
Ученые NASA предполагают, что этот астероид, диаметром около 10 метров, может быть обломком лунной породы, который откололся в результате столкновения с астероидом в прошлом. Ожидается, что в январе 2024 года "мини-луна" в последний раз приблизится к Земле на дистанцию 1,7 млн километров, после чего окажется под влиянием гравитации Солнца.
Из-за своих небольших размеров астероид не будет виден невооруженным глазом.
Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.
Луна́ — единственный естественный спутник Земли.
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