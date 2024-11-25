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Препараты от диабета помогают снижать алкогольную зависимость

2:31
Наука

Препараты семаглутид и лираглутид, известные как "инъекции для похудения", изначально разрабатывались для лечения диабета и ожирения. Однако недавние исследования показывают, что эти агонисты GLP-1 могут также помочь в борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью.

шприцы для инъекций
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шприцы для инъекций

Агонисты GLP-1 взаимодействуют с одноимёнными рецепторами, стимулируя выработку инсулина и снижая выделение глюкагона. Это помогает регулировать уровень сахара в крови, что особенно важно для пациентов с диабетом. Но их действие выходит за рамки контроля сахара: препараты оказывают влияние на потребление алкоголя и наркотиков.

В рамках исследования, включавшего 4 321 человека, принимавших семаглутид, и 2 509 человек, использовавших лираглутид, зафиксировано значительное снижение случаев госпитализации, связанных с употреблением алкоголя или наркотиков. Участники исследования проходили лечение ожирения или диабета 2-го типа.

Результаты показали, что семаглутид снижает риск госпитализации по причине алкогольной или наркотической зависимости на 36% и 32% соответственно. У лираглутида эти показатели составили 28% и 22%. Для сравнения, налтрексон, одно из официально одобренных лекарств для лечения расстройств, связанных с употреблением алкоголя (AUD), снижает риск госпитализации только на 14%.

Кроме того, участники, принимавшие семаглутид или лираглутид, реже нуждались в госпитализации по другим медицинским показаниям. Семаглутид снижал этот риск на 22%, а лираглутид — на 21%. Официальные препараты для лечения AUD обеспечивали снижение лишь на 15%. При этом агонисты GLP-1 не увеличивали риск самоубийства, что является важным преимуществом перед традиционными методами лечения.

Хотя механизм, благодаря которому препараты снижают потребление алкоголя, пока не ясен, учёные отмечают генетическую связь между вариациями в рецепторе GLP-1 и склонностью к злоупотреблению алкоголем. Для подтверждения этих данных и одобрения использования семаглутида и лираглутида при зависимости необходимы дополнительные клинические испытания.

Уточнения

Агони́ст — химическое соединение (лиганд), которое при взаимодействии с рецептором изменяет его состояние, приводя к биологическому отклику. 

Глюкаго́ноподо́бный пепти́д-1 (англ. Glucagon-like peptide-1, GLP-1), ГПП-1, энтероглюкагон — пептидный гормон из семейства инкретина (вырабатывается в кишечнике в ответ на приём пищи).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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