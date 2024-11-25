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Рецепт мужской силы и средство от похмелья из древней книги «Китаб аль-табих»

2:37
Наука

В Х столетии багдадский книготорговец Ибн Сайяр, прозванный за своё ремесло аль-Варраком, написал одно из самых обширных и ранних кулинарных трудов в истории человечества Китаб аль-табих ("Книга о кулинарии").

исламский богослов
Фото: Wikimedia Commons by 93mustafa34, This file, CC BY-SA 4.0
исламский богослов

В этом сборнике собрано более 600 рецептов, включая кулинарные и лечебные блюда. Среди них — древние ближневосточные средства от похмелья, рецепты для повышения сексуальной активности и блюда для лечения различных заболеваний.

Об авторе книги, Ибн Сайяре аль-Варраке, известно немногое. Он умер в 961 году и, по мнению исследователей, мог быть придворным писателем, составившим рукопись по поручению эмира Сайфа ад-Даулы из династии Хамданидов. Предполагается, что многие рецепты были заимствованы из более древних источников, что делает их старше тысячи лет.

Труд состоит из нескольких частей. В пяти главах рассказывается о кухонной утвари, специях, типах вкусов, способах хранения продуктов и устранении кулинарных ошибок. Основной раздел включает 79 глав с разнообразными рецептами, 20 глав посвящены приготовлению пищи и столовому этикету, а 25 глав — лечебным свойствам продуктов.

Одним из самых известных рецептов книги является средство от похмелья под названием "Ккишкийя".

Это рагу из мяса, нута и овощей, приготовленное с добавлением смеси ферментированного йогурта, молока и сыворотки. Считалось, что оно помогает избавиться от "жара" в голове и желудке.

Аль-Варрак также советовал есть капусту прежде чем принять алкоголь, перекусывать между употреблением спиртных напитков и пить воду на следующий день перед едой. Интересно, что это блюдо до сих пор популярно на севере Ирака и в Леванте.

В книге также представлен рецепт для усиления мужской потенции. Для приготовления пасты смешиваются специи: 15 грамм сладкой цейлонской корицы, нардового миро, гвоздичного масла, костуса и имбиря, а также три унции длинного перца, морского мускуса, семян кресс-салата, персидского лука-порея и моркови. Всё это перемешивают с мёдом, формируют пасту и употребляют по кусочку размером с миндаль дважды в день натощак. Однако, как говорится в тексте, результат зависит от воли Аллаха.

Уточнения

Али ибн Абу-л-Хайджа Абдаллах ибн Хамдан ибн аль-Харис ат-Таглиби (араб. علي بن أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان بن الحارث التغلبي‎; 22 июня 9169 февраля 967, Алеппо, Сирия) — эмир Алеппо из династии Хамданидов. Наиболее известный представитель династии.

Лева́нт (от ср.-франц. Soleil levant «восход солнца»; по-арабски: الشام [ʔaʃ-ʃaːm]; на иврите: כְּנָעַן Kənáʿan, Кнаан, др.-греч. Λεβάντες) — общее название территорий стран восточной части Средиземного моря (Сирия, Ливан, частично признанная Палестина, Израиль, Иордания, Египет, Турция, Кипр и др.), в более узком смысле — Сирии, Палестины, Израиля и Ливана.

Кыст-аль-Хинди (лат. Saussurea costus) в переводе с арабского, Индийский Костус — это высокогорное травянистое растение из семейства Сложноцветных, эндемик северо-западных Гималаев, известное своими ценными лекарственными и ароматическими свойствами и использующееся человеком более 2500 лет.

Нард (лат. Nardostachys jatamansi) — высокогорное многолетнее травянистое растение подсемейства валериановых (Valerianoideae), а также ароматное эфирное масло, получаемое из него (nard).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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