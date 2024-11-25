Пожары древних аборигенов связаны с современной экологией Австралии

2:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Сегодня Тасмания, отделённая проливом Басса от южной Австралии, когда-то была соединена с материком сухопутным мостом. Около 40 тысяч лет назад люди впервые достигли этого удалённого острова, который коренные народы называют Лутрувита. Это было самое южное место на планете, где тогда селился человек.

Фото: Wikimedia Commons by Robert Hawker Dowling (1827–1886) is licensed under Public domain аборигены Тасмании

Недавние исследования показали, что люди использовали огонь на Тасмании намного раньше, чем считалось ранее. Новый анализ пыльцы и древесного угля, опубликованный в журнале Science Advances, демонстрирует, что коренные общины применяли огонь для управления ландшафтом более 40 тысяч лет назад. Это на 1 700 лет старше предыдущих свидетельств использования огня на острове.

Учёные изучили осадочные породы, представляющие собой длинные цилиндры грязи, отражающие экологические изменения на протяжении тысячелетий. Анализ показал, что 41 600 лет назад в них увеличилось содержание древесного угля, а 40 тысяч лет назад — пыльцы растений. Эти данные указывают на то, что древние люди использовали огонь для создания открытых пространств в лесах, чтобы облегчить доступ к пище или привлекать животных для охоты.

"Огонь был ключевым инструментом для управления ландшафтом, который помогал древним общинам адаптироваться и выживать", — отмечает ведущий автор исследования Мэтью Адели из Кембриджского университета.

Ранее самыми древними доказательствами человеческой активности на Тасмании считались находки древесного угля, костей животных и каменных орудий в пещере, датируемые примерно 39 900 лет назад. Однако новое исследование переносит эти временные рамки ещё дальше в прошлое.

Изменения растительности, вызванные пожарами, привели к распространению эвкалиптов и других видов, приспособленных к огню, особенно на востоке острова. Это помогло создать пространства для выращивания пищи и обитания животных.

Исследование также связывает эти древние практики с современными лесными пожарами, охватывающими Тасманию и Австралию. Сегодня учёные и коренные общины рассматривают традиционные методы сжигания как инструмент для борьбы с пожарами. Культурное сжигание может помочь восстановить экосистемы, улучшить состояние почвы, стимулировать рост растений и сделать ландшафт более устойчивым.

Уточнения

Тасма́ния (англ. Tasmania, палава-кани lutruwita; до 1856 года — Земля Ван-Димена или Вандименова земля) — австралийский штат, расположенный на одноимённом острове в 240 км к югу от материка Австралии, отделённом от континента проливом Басса.

