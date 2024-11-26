Кто на самом деле спас пилигримов: малоизвестные детали американского праздника

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Американский День благодарения часто представляют как символ дружбы между английскими пилигримами и коренным народом вампаноагов.

Фото: web.archive.org by pcwiles, CC BY 3.0 Статуя Свободы

Однако исторические события, связанные с этим праздником, оказались куда сложнее и менее идилличными.

В 1620 году пилигримы отправились из Англии на корабле Мэйфлауэр в поисках нового дома. Они планировали основать поселение в Виргинии, но плохая погода заставила их высадиться на территории современного Массачусетса, где обитало племя вампаноагов.

Колонисты основали Плимутскую колонию и заключили союз с местным народом. Этот союз, однако, не был лишь дружеским: вампаноаги, ослабленные недавней эпидемией, надеялись на защиту от других племён, таких как наррагансетты, а колонисты нуждались в помощи для выживания.

Празднование первого урожая в 1621 году стало тем событием, которое позже назовут первым Днём благодарения. Изначально вампаноагов на праздник не приглашали, но звуки выстрелов из оружия, сопровождавшие торжество, привлекли их внимание.

Верховный вождь Массасоит с 90 воинами пришёл проверить, не нужна ли помощь колонистам, и, обнаружив, что те празднуют, присоединился к пиру.

Меню праздника включало кукурузу, рыбу, оленину и, возможно, индейку, хотя большинство современных блюд — картофель, сладкий пирог и другие лакомства — не были доступны тогда. Ели прямо на земле, а не за столами, пользуясь минимумом посуды.

Это событие не воспринималось участниками как уникальное и вошло в официальную историю только спустя сотни лет.

В 1863 году президент Авраам Линкольн провозгласил День благодарения национальным праздником.

Уточнения

Вампано́аги (англ. Wampanoag, произносится [wɑːmpəˈnoʊ.æɡ], самоназвание на массачусетском языке Wôpanâak) — индейский народ (конфедерация родственных по языку племён). В настоящее время состоит из 5 племён.



Наррагансетты (англ. Narragansett people) — индейское племя, относящееся к алгонкинской языковой семье, и исторически проживали в районе, который стал известен как Новая Англия, под их контролем находился весь Род-Айленд, а также часть территории современных американских штатов Коннектикут и Массачусетс.

