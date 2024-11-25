В ФМБА разработали тест-системы на особо опасные инфекции для военных

0:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Сотрудники Федерального медико-биологического агентства создали тестовые системы, которые позволяют проводить самодиагностику и взаимодиагностику по всем видам особо опасных инфекций для военнослужащих, сообщила Вероника Скворцова, возглавляющая ФМБА.

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Она добавила, что была разработана целая серия автоматизированных сигнализаторов, способных выявлять биологическую опасность, а также детекторы, которые могут обнаруживать основные типы опасных и особо опасных инфекций, включая условия работы в полевых обстоятельствах, передает РИА Новости.

Кроме того, после 2022 года в агентстве были разработаны и введены в эксплуатацию новые антидоты от токсичных веществ, а также современные лекарственные формы радиопротекторов и препаратов, снижающих воздействие ионизирующего излучения.