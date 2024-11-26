Загадка глубин: корабль Васко да Гамы найден спустя века

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

У берегов Кении, недалеко от города Малинди, исследователи нашли затонувший корабль, который, возможно, был частью флотилии Васко да Гамы в его последнем путешествии.

Фото: pixabay.com by 851878, PDM Корабль

Судно лежит на глубине около шести метров в 500 метрах от берега, укрытое коралловыми рифами. Найденные обломки, включая части корпуса и каркаса, могут принадлежать "Сан-Жоржи", кораблю, затонувшему в 1524 году.

Если принадлежность корабля будет подтверждена, это станет значимым открытием, поскольку "Сан-Жоржи" может оказаться самым ранним европейским кораблем, затонувшим в Индийском океане.

Васко да Гама, известный своим открытием морского пути из Европы в Индию в 1497 году, умер в том же году, когда затонуло это судно.

Археологи продолжают изучение коралловых рифов в районе Малинди, чтобы собрать больше доказательств. Обнаружение этого корабля может превратить место кораблекрушения в подводный музей, привлекая дайверов со всего мира.

Ученые уже извлекли несколько артефактов, включая медные слитки и слоновую кость, которые проливают свет на историческую торговлю и мореплавание.

Филипе Кастро, морской археолог подчеркивает уникальность находки, называя её "археологическим сокровищем". Однако он отмечает, что для окончательной идентификации потребуется больше исследований и тщательная защита обломков от разрушения.

Это открытие может стать важной частью истории освоения Индийского океана европейцами.

Уточнения

Ва́ско да Га́ма ( порт. Vasco da Gama; 29 сентября 1460, по другим данным 1469 — 24 декабря 1524) — португальский мореплаватель эпохи Великих географических открытий. Командующий экспедицией, которая впервые в истории прошла морским путём из Европы в Индию. Граф Видигейра (с 1519 года). Губернатор Португальской Индии, вице-король Индии (1524).

