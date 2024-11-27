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Смертоносные секреты древности: ядовитые стрелы из пещеры Крюгера

1:23
Наука

Южноафриканские ученые сделали поразительное открытие, изучая артефакты из пещеры Крюгера. Они обнаружили 7500-летний футляр из кости крупного рогатого животного, в котором хранился многокомпонентный яд для стрел. Об этом сообщает iScience.

Лук и стрелы
Фото: Wikimedia Commons by Luttrell Psalter, CC0
Лук и стрелы

Возраст находки составляет около 7500 лет, а сама пещера была населена людьми более 10 000 лет назад. Анализ содержимого футляра, выполненный с помощью рентгенографии и химических методов, выявил внутри три костяных наконечника стрел и сложный состав яда.

Исследование показало, что яд включал два сильнодействующих кардиотоксина — дигитоксин и строфантидин. Последний известен как яд, используемый африканскими охотниками. Также были обнаружены следы рицинолевой кислоты, которая может указывать на присутствие рицина — токсина, добываемого из клещевины.

Эти результаты свидетельствуют о том, что древние южноафриканские племена уже применяли яды для повышения эффективности охоты на крупных животных и для защиты. Яды позволяли выживать в сложных условиях и, вероятно, играли важную роль в ритуалах. Процесс их создания был сложным и хранился в секрете, передаваясь из поколения в поколение.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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