Искусственный интеллект в борьбе с изменением климата и болезнями

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Massachusetts General Hospital и Beth Israel Deaconess Medical Center представили инструмент искусственного интеллекта EVOLVEpro, способный радикально улучшать свойства белков. Согласно статье, опубликованной в Science, новый ИИ позволяет повышать стабильность, точность и эффективность белков, что открывает широкие перспективы для их применения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Искусственный интеллект

Команда использовала EVOLVEpro для инженерии шести различных белков с уникальными свойствами.

"Сила этого инструмента в том, что мы не ограничены естественной эволюцией. С помощью ИИ мы можем улучшить белок, сделав его идеальным для конкретной задачи", — отметил доктор Омар Абудайе, один из ведущих авторов исследования.

Эта технология способна совершить революцию в медицине. Например, она может быть использована для разработки более точных антител для лечения рака и аутоиммунных заболеваний, а также создания более эффективных вакцин. Применение инструментов, подобных EVOLVEpro, не ограничивается медициной.

Они могут использоваться для создания более питательных сельскохозяйственных культур или растений, способных эффективно поглощать углекислый газ, что имеет значение для борьбы с изменением климата.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

