Питьевая вода и риски рака: новое химическое соединение под угрозой

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Ученые обнаружили в питьевой воде новое химическое соединение — хлорнитрамид анион. Это вещество образуется как побочный продукт разложения хлорамина, который широко используется для дезинфекции воды и уничтожения микроорганизмов.

Фото: commons.wikimedia.org by MrO7aid22, CC BY-SA 4.0 Вода

Согласно информации CNN, хлорнитрамид анион был найден в 40 образцах воды из 10 систем водоснабжения, обслуживающих более 113 миллионов жителей США. Концентрации соединения достигали 100 микрограммов на литр, что превышает обычные нормативные пределы для побочных продуктов дезинфекции.

Хотя влияние хлорнитрамида аниона на здоровье человека пока не изучено до конца, эксперты предупреждают о возможной токсичности вещества. Существуют опасения, что его длительное потребление может повысить риск развития рака и других хронических заболеваний.

Хлорамин, как правило, применяется в системах водоснабжения из-за своей стабильности и меньшего количества побочных продуктов по сравнению с хлором. Однако новое открытие указывает на необходимость дальнейшего изучения безопасности таких методов дезинфекции.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H 2 O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

