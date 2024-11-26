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Связь между морщинами и нарушением памяти: выводы исследования

1:42
Наука

Связь между внешним видом человека и риском развития деменции выявили ученые, исследование которых опубликовано в журнале Alzheimer's Research and Therapy. В работе приняли участие более 200 тысяч мужчин и женщин, чьи внешние данные и когнитивное здоровье отслеживались на протяжении 12 лет.

Пенсионеры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пенсионеры

Исследователи из китайского университета Фудань отмечают, что внешний облик, особенно морщины на лице, может быть индикатором возрастных изменений в организме. Субъективное старение лица зачастую связано с объективными процессами, происходящими в организме, и может служить сигналом к повышенному риску когнитивных нарушений.

В исследовании приняли участие 64-летние добровольцы, за внешностью которых наблюдали эксперты. Также фиксировалось мнение окружающих об их возрасте. За 12 лет учеными было зарегистрировано 6 тысяч случаев деменции.

Анализ данных показал, что у людей, выглядевших старше своих лет, риск развития деменции возрастал на 61%, болезни Альцгеймера — на 23%, а других форм слабоумия — на 74%.

Дополнительно ученые сфотографировали 612 участников, средний возраст которых составлял 63 года, для анализа специфических черт лица. Выяснилось, что "гусиные лапки" в уголках глаз напрямую связаны с когнитивными нарушениями. У обладателей таких морщин вероятность развития ментальных отклонений была выше в 2,5 раза.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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