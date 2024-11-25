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Загадки Храма Гроба Господня: что нашли археологи под святыней

2:19
Наука

Археологические находки под Храмом Гроба Господня в Иерусалиме продолжают укреплять уверенность ученых в подлинности этого места как точки распятия и воскресения Христа. Исследователи из римского университета Ла Сапиенца провели масштабные раскопки на территории храмового комплекса, где сделали два значительных открытия.

Археологическая лопатка на месте раскопок
Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0
Археологическая лопатка на месте раскопок

В ходе анализа почвенных слоев археологи обнаружили следы древнего карьера. На это указывают характерные разрезы в породе и фрагменты необработанных каменных блоков. В северо-восточной части комплекса выявили искусственно обработанное каменное плато и остатки языческого святилища.

История поиска святых мест восходит к IV веку, когда царица Елена, мать императора Константина Великого, организовала экспедицию на Святую Землю. Тогда Иерусалим выглядел совершенно иначе: после подавления иудейского восстания римляне разрушили город и построили на его месте Элию Капитолину. Голгофа была засыпана, а на предполагаемом месте погребения Христа воздвигли храм Венеры.

Несмотря на трудности, экспедиция Елены увенчалась успехом: были найдены и Крест, и пещера погребения. По ее указанию языческий храм снесли, а на его месте построили христианский комплекс, включивший Голгофу и место погребения Христа. Современный облик храм приобрел в XIII веке благодаря крестоносцам.

В XIX веке английский генерал Чарльз Гордон выдвинул теорию, что Голгофа находилась на холме в форме черепа к северу от городских ворот. Его гипотеза привлекла внимание протестантов, однако позднейшие исследования подтвердили традиционное местоположение.

Недавние раскопки под храмом обнаружили сеть тоннелей I века, ведущих к древнему карьеру. Также неподалеку нашли элитное иудейское кладбище с усыпальницами и следы старинной городской дороги. Итальянские археологи обнаружили под храмом остатки античного языческого храма, что еще больше подтверждает историческую значимость этой территории.

Уточнения

Иерусали́мский храм Воскресе́ния Христо́ва, более известный как Храм Гроба Господня (араб. كنيسة القيامة‎, арм. Սուրբ Յարութեան տաճար, греч. Ναὸς τῆς Ἀναστάσεως, лат. Sanctum Sepulchrum) — храм в христианском квартале Старого города Иерусалима.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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