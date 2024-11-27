Единственное животное на Земле, которое не дышит

Уникальный паразит Henneguya salminicola, обитающий в плотных тканях рыбы, стал объектом исследования, поставившего под сомнение общие представления о животных. Это единственное известное существо на Земле, которое не обладает митохондриальным геномом — ключевой частью ДНК, отвечающей за дыхание.
Анализ показал, что H. salminicola, несмотря на свою принадлежность к животным, не нуждается в кислороде для выживания. Эта особенность является результатом эволюционного процесса, в ходе которого паразит потерял многие черты многоклеточных существ, включая ткани и нервные клетки.
H. salminicola относится к классу миксозоонов, простых паразитов, которые когда-то были более сложными организмами, но со временем стали практически одноклеточными. Исследования показали, что паразит приобрел такие особенности, как жалящие клетки, которые помогают ему прикрепляться к хозяину.
Несмотря на свои особенности, H. salminicola обладает крайне небольшим геномом, что позволяет ему быстро размножаться, обеспечивая паразиту выживание и процветание в экосистемах.
Ученые до сих пор не могут точно объяснить, как этот паразит получает энергию без дыхания. Возможно, он использует молекулы АТФ из организма хозяев, что требует дальнейших исследований.
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