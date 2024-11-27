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Единственное животное на Земле, которое не дышит

1:29
Наука

Уникальный паразит Henneguya salminicola, обитающий в плотных тканях рыбы, стал объектом исследования, поставившего под сомнение общие представления о животных. Это единственное известное существо на Земле, которое не обладает митохондриальным геномом — ключевой частью ДНК, отвечающей за дыхание.

Тайга
Фото: unsplash.com by Mike Petrucci, PDM
Тайга

Анализ показал, что H. salminicola, несмотря на свою принадлежность к животным, не нуждается в кислороде для выживания. Эта особенность является результатом эволюционного процесса, в ходе которого паразит потерял многие черты многоклеточных существ, включая ткани и нервные клетки.

H. salminicola относится к классу миксозоонов, простых паразитов, которые когда-то были более сложными организмами, но со временем стали практически одноклеточными. Исследования показали, что паразит приобрел такие особенности, как жалящие клетки, которые помогают ему прикрепляться к хозяину.

Несмотря на свои особенности, H. salminicola обладает крайне небольшим геномом, что позволяет ему быстро размножаться, обеспечивая паразиту выживание и процветание в экосистемах.

Ученые до сих пор не могут точно объяснить, как этот паразит получает энергию без дыхания. Возможно, он использует молекулы АТФ из организма хозяев, что требует дальнейших исследований.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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