Какие научные прорывы нас ждут в ближайшие годы

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука

В научном сообществе активно обсуждаются перспективы и возможные прорывы, которые могут произойти в ближайшие десятилетия. Эксперты в различных областях науки поделились своими ожиданиями относительно новых технологий и открытий, которые могут изменить наш мир.

Фото: PxHere is licensed under CC0 Учёный

Одним из самых ожидаемых достижений является создание универсальной вакцины от гриппа, которая сможет обеспечить долговременную защиту от заболевания. На сегодняшний день ученые работают над разработкой вакцин, направленных на менее изменчивые части вируса.

Такие разработки могут сделать ежегодные прививки ненужными. На стадии испытаний находится несколько кандидатов, и результаты первых исследований могут появиться уже в ближайшие годы.

В области нейробиологии ученые надеются на создание более совершенных мини-мозгов. В будущем, возможно, удастся вырастить функциональные нейронные структуры, которые помогут в лечении нейродегенеративных заболеваний.

Это может стать важным шагом в области медицинских технологий, а также в понимании того, как мозг реагирует на различные фармакологические методы лечения.

Климатология также не отстает: в следующем десятилетии, по мнению экспертов, возможно создание новых технологий для борьбы с изменением климата, включая инновационные подходы в энергетике и транспорте.

Этот период может стать решающим для ускоренной реализации возобновляемых источников энергии и более эффективных методов борьбы с последствиями глобальных изменений.

В физике элементарных частиц особое внимание привлекает поиск аксионов, которые могут объяснить существование тёмной материи, а в астрономии — изучение экзопланет с помощью новейших телескопов, способных обнаруживать планеты с условиями, пригодными для жизни.

Уточнения

Нау́ка (праслав *na- + *učiti — учить, выкнуть) — деятельность, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности.

