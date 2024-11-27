Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеи оригинальных начинок для пиццы, от которых вы будете в восторге
Как мороженое помогает бороться со стрессом и анемией
Цветы против вредителей: секреты бархатцев, о которых вы не знали
5 проблем, мешающих продать подержанный автомобиль на вторичном рынке
Вот как правильно кормить кошку, если она беременна
Почему замерзает ручной тормоз и как предотвратить блокировку колёс
Модные советы по выбору шубы из искусственного меха
Ломкость и расслаивание ногтей: лучшие методы восстановления
Паром Сочи Трабзон: как за 10 часов оказаться в Турции

Секрет кота Шрёдингера, который физики раскрыли спустя десятилетия

2:12
Наука

Кот Шрёдингера остаётся одним из самых известных и обсуждаемых мысленных экспериментов в квантовой механике. Этот концепт был предложен в 1935 году австрийским физиком Эрвином Шрёдингером для демонстрации странностей квантового мира.

Бенгальская кошка
Фото: freepik.com by wirestock, PDM
Бенгальская кошка

Основная идея заключается в том, что частицы в квантовом состоянии могут существовать в суперпозиции — одновременно в нескольких состояниях.

Для иллюстрации этого принципа был придуман мысленный эксперимент: кот, находящийся в запечатанной коробке, оказывается в состоянии "живого и мёртвого" одновременно, пока не произойдёт измерение, то есть пока коробку не откроют.

Конструкция включает радиоактивный элемент, детектор излучения и механизм, запускающий смертельный процесс. Однако этот парадокс не столько описывает реальность, сколько подчёркивает абсурдность применения квантовых законов к макрообъектам.

Изначальная цель эксперимента состояла в критике идей, связанных с интерпретацией квантовой механики, предложенных Нильсом Бором. Шрёдингер пытался указать на необходимость чёткой границы между квантовым и макроскопическим мирами.

Однако дальнейшие исследования изменили восприятие концепта. Начиная с 1970-х годов, физика продвинулась в изучении явлений, подобных квантовой запутанности, что дало толчок развитию квантовых технологий.

Квантовые состояния, подобные описанным Шрёдингером, были подтверждены в экспериментах. Например, в 2010 году удалось создать квантовую суперпозицию на макроскопическом уровне, где объект одновременно вибрировал и оставался неподвижным.

Эти исследования размыли границы между микромиром и повседневной реальностью, показав, что квантовые явления могут проявляться и в крупномасштабных системах.

Несмотря на противоречия, концепция кота Шрёдингера остаётся значимой. Она открывает двери к новым исследованиям, став фундаментом для квантовых вычислений и будущих открытий.

Уточнения

Кот Шрёдингера (в оригинале — «кошка») — мысленный эксперимент, предложенный одним из создателей квантовой механики Эрвином Шрёдингером в 1935 году при обсуждении физического смысла волновой функции.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Еда и рецепты
Секрет идеальной яичницы: почему яйца нужно разбивать на холодную сковороду
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность
Садоводство, цветоводство
Почему тую нельзя сажать на участке: мифы и реальность Аудио 
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски
Еда и рецепты
Задумываетесь о горячем на Новый год? Приготовьте нежное и сочное мясо по-французски Аудио 
Популярное
Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления

Сало — это не только вкусный и питательный продукт, но и настоящая находка для гурманов. Правильно засоленное сало может стать изюминкой любого застолья.

Вкусное сало своими руками: секреты идеального приготовления
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Салат, который станет королём новогоднего стола: медвежья шубка
Что нельзя сажать рядом с морковью
Эустома: как вырастить цветок, который стоит дороже золота
Сводка с фронта: взятие Курахова — вопрос нескольких дней, дуэль ОТРК "Искандер" и "Гром" Дмитрий Плотников ВС РФ отошли из Купянска в Харьковской области. Что произошло? Любовь Степушова Как Рокфеллеры вытаскивали из карманов ближнего сотни миллионов на облегчение своих и человеческих страданий Сергей Лебедев
Названо упражнение, которое гарантированно укрепит спину и улучшит осанку
Топ-10 томатов для теплицы: какие выбрать в 2025 году
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать
Интересные особенности шотландских кошек, о которых вы могли не знать
Последние материалы
Модные советы по выбору шубы из искусственного меха
Ломкость и расслаивание ногтей: лучшие методы восстановления
Паром Сочи Трабзон: как за 10 часов оказаться в Турции
Европу ждёт беда! Газпром готовится к остановке транзита газа через Украину
Какие научные прорывы нас ждут в ближайшие годы
Пять упражнений, которые помогут избавиться от пивного живота за 10 минут в день
Секрет прямой спины: как исправить сутулость шаг за шагом
Секрет кота Шрёдингера, который физики раскрыли спустя десятилетия
Этот теплый салат спасет от осенней хандры
Как садоводство может навредить вашему здоровью и карману
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.