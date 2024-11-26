Настанет ли ночь с самым ярким небом за века

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

На ночном небе наблюдается редкое явление — заметное снижение яркости одной из самых известных звезд, Бетельгейзе. Эта красная сверхгигантская звезда, расположенная в созвездии Ориона, известна своей характерной яркостью и оттенком, однако недавние изменения заставили ученых задуматься о её будущем.

Фото: NASA by W.M. Keck Observatory/Adam Makarenko, PDM Взрыв белого карлика

Потускнение Бетельгейзе вызвало гипотезу о приближении её взрыва в виде сверхновой. Если это произойдет, событие будет потрясающим: звезда может стать настолько яркой, что её свет затмит другие небесные тела на несколько недель.

Однако даже если взрыв и случится, это будет результатом события, произошедшего более 600 лет назад, поскольку звезда находится в 642 световых годах от Земли.

Некоторые специалисты связывают изменения яркости с естественными процессами внутри звезды, такими как нестабильности плотности, перемещение энергии или магнитная активность. Эти явления приводят к временному расширению и сжатию звезды, а также к формированию пылевых облаков, заслоняющих свет.

Несмотря на всё внимание, учёные не пришли к единому мнению о том, является ли потускнение признаком приближающейся катастрофы.

Хотя вероятность наблюдения взрыва в ближайшие десятилетия мала, наблюдать за звёздой интересно с точки зрения астрофизики. Изучение таких процессов помогает глубже понять эволюцию массивных звёзд и законы, управляющие их поведением.

Даже если Бетельгейзе не взорвётся, небесное явление продолжает вдохновлять учёных и любителей астрономии. Наблюдения за изменениями в реальном времени дают редкую возможность увидеть, как звёздная физика работает на практике.

Уточнения

Небо — пространство над поверхностью Земли или любого другого астрономического объекта.

