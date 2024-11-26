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Подводная могила 9900 летней женщины раскрывает жестокую историю

Наука

В Мексике, недалеко от Тулума, была обнаружена подводная могила древней женщины, чьи останки датируются более чем 9900 годами. Пещерные дайверы нашли её останки в пещере Чан-Холь, и результаты анализа показали, что женщина страдала от нескольких травм и заболеваний, таких как возможный сифилис.

Пещеры осужденных, Раджмачи, Индия
Фото: www.flickr.com by Photo Dharma from Sadao, Thailand, CC BY 2.0
Пещеры осужденных, Раджмачи, Индия

Череп женщины имел три травмы, вероятно, от удара твёрдым предметом. Кроме того, на черепе были обнаружены деформации, напоминающие признаки инфекции, связанной с сифилисом, что стало предположением после дальнейших исследований. Эти повреждения могут указывать на тяжёлые условия её жизни и, возможно, на то, что она была изгнана из своей общины.

Скелет был сохранён только на 30%, но удалось установить, что женщина была около 30 лет на момент своей смерти и её рост составлял около 164 см. Важной находкой стало то, что на её зубах были обнаружены кариозные полости, что свидетельствует о высоком уровне сахара в рационе — вероятно, от фруктов и сладких кактусов, растущих в регионе.

Это отличие от других популяций центральной Мексики, чьи зубы были более изношенными, указывает на культурную изоляцию жителей Юкатана.

Неопределённость в датировке останков вызвана отсутствием коллагена, что затруднило использование стандартных методов. Однако с помощью анализа изотопов удалось приблизительно установить возраст останков.

Уточнения

Моги́ла — место захоронения покойного.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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